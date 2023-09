Bidh buidhnean faire an EU a’ sireadh fios air ais mu mholadh Microsoft airson Activision Blizzard a ghabhail thairis

Tha luchd-riaghlaidh an Aonaidh Eòrpaich ag iarraidh fiosrachadh mu phlanaichean ath-sgrùdaichte Microsoft gus cead riaghlaidh na RA fhaighinn airson an $69 billean aca fhaighinn air Activision Blizzard. Tha an Coimisean Eòrpach, a tha mar-thà air an aonta uaine a dhèanamh sa Chèitean, a’ sireadh fios air ais bho chompanaidhean gèam gus faighinn a-mach am biodh am moladh as ùire aig Microsoft gu Ùghdarras Farpais is Margaidhean na RA air leth farpaiseach.

Tha stòran a tha eòlach air a’ chùis ag aithris gu bheil an leigheas a thathar a’ moladh airson na RA ag amas air toirt a chreidsinn air an CMA a’ chiad veto aca air a’ ghnothach a thionndadh air ais. Fon mholadh ùr, bhiodh còir aig Ubisoft Entertainment SA geamannan Activision a sgaoileadh. Bhiodh an leigheas seo a’ buntainn air feadh an t-saoghail, ach a-mhàin ann an Raon Eaconamach na h-Eòrpa.

Thog an Coimisean Eòrpach ùidh ann a bhith a’ cumail sùil gheur air leasachaidhean san RA agus a’ measadh a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aca air cùis an EU. Ach, chan eil Microsoft fhathast air iomradh a thoirt air na leasachaidhean as ùire sin.

Tha dùil gun dèan an CMA an co-dhùnadh aca air an gabhail thairis ro 18 Dàmhair. Tha buidhnean faire an EU a’ cumail sùil gheur air an t-suidheachadh, agus bidh pàirt deatamach aig fios air ais a bharrachd bho chompanaidhean gèam ann a bhith a’ dearbhadh an t-slighe air adhart airson Microsoft a bhith a’ faighinn Activision Blizzard.

Tha an artaigil seo stèidhichte air fiosrachadh a fhuaireadh bho Bloomberg.