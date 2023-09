Daoine nach eil cho misneachail ann an càirdeas le taic bho AI, Lorg Sgrùdaidhean

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid le acadaimigich aig Oilthigh Stàite Ohio a’ nochdadh nach eil daoine a’ faireachdainn cho misneachail nan càirdeas nuair a gheibh iad a-mach gu bheil an caraidean air a bhith a’ cleachdadh AI airson teachdaireachdan a sgrìobhadh thuca. Anns an deuchainn bha com-pàirtichean 208 a chaidh iarraidh orra leigeil orra a bhith nan caraidean le neach ficseanail leis an t-ainm Taylor. Chaidh iarraidh air na com-pàirtichean teachdaireachdan a chuir gu Mac an Tàilleir a’ sireadh taic, comhairle, no còmhradh cas a thaobh diofar shuidheachaidhean.

Às deidh dhaibh freagairtean fhaighinn bho Taylor, chaidh com-pàirtichean a roinn ann an trì buidhnean co-ionann, le mìneachadh eadar-dhealaichte aig gach buidheann air mar a sgrìobh Mac an Tàilleir na teachdaireachdan. Am measg nam mìneachaidhean bha Taylor gun a bhith a’ cleachdadh taic sam bith, Taylor a’ cleachdadh AI, no Taylor a’ faighinn cuideachadh bho dhuine eile. An uairsin chaidh faighneachd dha na com-pàirtichean mu na faireachdainnean aca a thaobh dòighean Mhic an Tàilleir.

Sheall na co-dhùnaidhean gum b’ fheàrr le daoine fa-leth a bhith an urra ris na h-oidhirpean aca fhèin a-mhàin agus gun a bhith a’ cleachdadh taic treas-phàrtaidh sam bith, ge bith an ann bho AI no bho dhuine eile. Nochd com-pàirtichean nas lugha de riarachadh agus barrachd mì-chinnt mu inbhe an càirdeas nuair a fhuair iad a-mach gu robh AI an sàs ann a bhith a’ sgrìobhadh nam brathan. A rèir Bingjie Liu, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, tha daoine a’ cur luach air an oidhirp a chaidh a thasgadh ann a bhith a’ cumail suas càirdeas agus a’ faicinn cleachdadh AI mar gheàrr-liostaichean, a bheir droch bhuaidh air an dàimh.

Tha an sgrùdadh seo a’ co-thaobhadh ri rannsachadh roimhe a sheallas gu bheil daoine buailteach a bhith a’ smaoineachadh nas lugha air càch ma chleachdas iad AI ann an còmhraidhean teacsa air sgàth dìth dearbhteachd. Fhad ‘s a tha innealan sgrìobhaidh AI a’ fàs nas cumanta ann an grunn thagraidhean conaltraidh, tha an sgrùdadh a ’toirt rabhadh gun a bhith gan cleachdadh gus conaltradh le caraidean. Tha Liu a’ rabhadh gum faodadh a bhith an urra ri AI ann an càirdeas amharas a chruthachadh agus dragh a chuir air dearbhteachd agus treibhdhireas a tha deatamach airson dàimhean fallain.

Chaidh mion-fhiosrachadh iomlan an sgrùdaidh agus na toraidhean aige fhoillseachadh anns an Journal of Social and Personal Relationships. Tha an rannsachadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha fìor oidhirp agus dearbhteachd ann a bhith a’ cumail suas càirdeas làidir agus brìoghmhor, a’ daingneachadh nach bu chòir goireasachd a dhol an àite eadar-obrachadh dhùrachdach daonna.

stòran:

- Sgrùdadh Oilthigh Stàite Ohio

- Iris Dàimhean Sòisealta is Pearsanta aig Sage Journals