Urras Seirbheisean Didseatach agus Foillseachd ann an Riaghaltas Ionadail, Lorg Aithisg

Tha aithisg ùr bho chompanaidh bathar-bog teicneòlas an riaghaltais CivicPlus a’ nochdadh gum faod riaghaltasan ionadail earbsa a’ phobaill àrdachadh le bhith a’ tabhann seirbheisean didseatach agus a’ cleachdadh follaiseachd nan cuid obrach. Tha an aithisg ag ràdh gu bheil luchd-còmhnaidh ann an coimhearsnachdan le teicneòlasan seirbheis didseatach nas riaraichte agus nas earbsaiche anns na riaghaltasan ionadail aca. A bharrachd air an sin, tha daoine fa leth a bhios a’ dol an sàs gu didseatach leis na riaghaltasan aca nas trice cha mhòr còig tursan nas earbsaiche ann an riaghaltas a’ bhaile aca an taca ris an fheadhainn a tha an sàs nas lugha no nach eil idir.

Tha an aithisg stèidhichte air suirbhidh air-loidhne a rinn CivicPlus, le còrr air 16,000 neach a’ freagairt. B’ e amas an sgrùdaidh tuigse fhaighinn air a’ cheangal eadar earbsa a’ phobaill agus ruigsinneachd don riaghaltas tro theicneòlas. Thuirt còrr is 82% den luchd-fhreagairt gu robh e cudromach don riaghaltas ionadail aca follaiseachd a sholarachadh agus cothrom air co-dhùnaidhean rianachd. Bha seo a’ gabhail a-steach fiosrachadh mu choinneamhan agus clàran-gnothaich a dhèanamh ruigsinneach gu furasta tro làrach-lìn no app riaghaltais.

Ach, tha an aithisg cuideachd a' nochdadh gu bheil àite ann airson leasachadh. Cha robh ach 41% den luchd-fhreagairt riaraichte leis mar a bhios na buidhnean ionadail aca a’ roinn fiosrachadh leis a’ phoball. A bharrachd air an sin, thuirt 59% gum biodh iad a’ faicinn oifis a’ chlàrc aca na b’ fheàrr nan ùraicheadh ​​i am bathar-bog riaghlaidh coinneimh is clàr-gnothaich aca gus fiosrachadh a dhèanamh nas ruigsinniche.

A rèir Brenden Elwood, Iar-Cheannard Rannsachadh Margaidh aig CivicPlus, tha toraidhean an t-suirbhidh a’ nochdadh far a bheil earbsa a’ briseadh sìos agus a’ toirt seachad clàr-rathaid airson riaghaltasan ionadail gus barrachd earbsa a bhrosnachadh. Tha an dàta a’ toirt taic làidir don bheachd gu bheil daoine deònach taic a thoirt do dhollairean cìse a bhith air an cosg air fuasglaidhean bathar-bog a chuireas ri follaiseachd.

Gu h-iomlan, tha an aithisg a’ cur cuideam air an àite deatamach a th’ aig seirbheisean didseatach agus follaiseachd ann a bhith a’ togail earbsa eadar riaghaltasan ionadail agus an luchd-còmhnaidh. Le bhith a’ toirt cothrom furasta air fiosrachadh riaghaltais agus a’ dol an sàs le saoranaich ann an dòigh bhrìoghmhor tro theicneòlas, faodaidh riaghaltasan ionadail sàsachadh agus earbsa a bhrosnachadh anns na coimhearsnachdan aca.

