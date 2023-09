Caidreachas Deloitte agus Bitwave: Ag àrdachadh Riaghladh Maoin Didseatach

By

Tha companaidh cunntasachd Big 4 Deloitte agus àrd-ùrlar cunntasachd iomairt Bitwave air tighinn còmhla gus caidreachas ro-innleachdail a chruthachadh. Tha an co-obrachadh ag amas air gnìomhachasan a chuideachadh le bhith a’ riaghladh iom-fhillteachd an àite so-mhaoin didseatach le bhith a’ cothlamadh àrd-ùrlar bathar-bog Bitwave le seirbheisean comhairleachaidh cunntasachd, cìse is riaghlaidh Deloitte.

Tha mean-fhàs luath gnìomhachas maoin didseatach air grunn dhùbhlain ùra a thoirt gu buil, a’ toirt a-steach barrachd dàta, cunnartan, riaghailtean, agus riatanasan gèillidh. Tha caidreachas Deloitte-Bitwave a’ tabhann sreath de thabhartasan maoin didseatach do luchd-cleachdaidh gus dèiligeadh ris na iom-fhillteachd sin. Tha seo a’ toirt a-steach a bhith a’ ceangal dàta blockchain ri siostaman dealbhadh ghoireasan iomairt airson lèirsinn fìor-ùine, ag fèin-ghluasad phròiseasan cunntasachd gus dùnadh mìosail a luathachadh, agus a’ sgioblachadh pàighidhean crypto.

A bharrachd air an sin, bidh an caidreachas a’ cuideachadh chompanaidhean gus cumail ri prionnsapalan cunntasachd leithid US GAAP agus IFRS, a bharrachd air a bhith a’ lughdachadh chunnartan agus ag àrdachadh follaiseachd tro phròiseasan agus smachdan leasaichte. Bidh e cuideachd a’ toirt aire do chùisean cìse rè ghnothaichean agus a’ cuideachadh le gèilleadh chìsean cruinneil.

Tha an com-pàirteachas eadar Deloitte agus Bitwave a’ toirt còmhla seataichean sgilean agus eòlas taiceil. A rèir Rob Massey, com-pàirtiche aig Deloitte Tax LLP, tha an caidreachas a’ tabhann chothroman gun samhail airson co-obrachadh agus ag amas air gnìomhachas maoin didseatach ath-mhìneachadh.

Tha an dà chuid Deloitte agus Bitwave a’ faicinn cho cudromach sa tha e chan ann a-mhàin dèiligeadh ri dùbhlain theicnigeach ach cuideachd feadhainn eagrachaidh. Bidh an caidreachas a’ cleachdadh seirbheisean proifeasanta Deloitte, a’ speisealachadh ann an ionmhas, cìsean, agus cruth-atharrachadh didseatach, gus fuasgladh fhaighinn air raon farsaing de chùisean gnìomhachais.

Tha eòlas farsaing Deloitte anns an àite blockchain agus maoin didseatach air a shoilleireachadh le bhith a’ crìochnachadh teisteanas buileachaidh Bitwave le grunn chleachdaichean Deloitte. Leigidh an caidreachas seo le teachdaichean buannachd fhaighinn bho lèirsinn agus eòlas Deloitte fhad ‘s a tha iad a’ cleachdadh àrd-ùrlar Bitwave.

Gu crìch, tha caidreachas Deloitte agus Bitwave ag amas air astar, èifeachdas pròiseas, sàbhalaidhean cosgais, agus àrdachadh gèillidh a thoirt do ghnìomhachasan a tha a’ cleachdadh maoin didseatach. Tha an co-obrachadh aca ag amas air a bhith a’ stiùireadh iom-fhillteachd an àite so-mhaoin didseatach agus a’ suidheachadh slatan-tomhais ùra sa ghnìomhachas.

