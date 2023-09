Còmhradh Nàiseanta a dhìth air Punnd Didseatach, arsa Oifigear Banca Shasainn

By

Tha Sarah Breeden, leas-riaghladair ainmichte Banca Shasainn, air “còmhradh nàiseanta” iarraidh gus faighinn a-mach am bu chòir leantainn air adhart le leasachadh dreach didseatach den not. Dhaingnich Breeden an fheum air dèiligeadh ri draghan mu phrìobhaideachd agus draghan eile co-cheangailte ri airgead didseatach.

Mar fhianais air beulaibh Comataidh an Ionmhais aig a’ Phàrlamaid, thuirt Breeden gu bheil a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air seasmhachd ionmhais na adhbhar dragh mòr eile nuair a thathar a’ beachdachadh air nota didseatach a bhuileachadh.

Mar a tha cleachdadh airgeadan didseatach a’ sìor dhol am meud air feadh na cruinne, tha bancaichean meadhan a’ sgrùdadh comasachd an airgead didseatach fhèin a chuir a-mach. Air an ainmeachadh mar airgeadan didseatach banca meadhanach (CBDCn), bhiodh na dreachan didseatach sin de airgead fiat traidiseanta fo smachd banca meadhan na dùthcha.

Ged a tha CBDCn a’ tabhann buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith ann leithid siostaman pàighidh nas fheàrr agus in-ghabhail ionmhais, tha grunn dhraghan ann cuideachd air am feumar beachdachadh gu faiceallach. Tha dìomhaireachd mar aon de na prìomh dhraghan, leis gu bheil digiteachadh airgeadan a’ togail cheistean mun ìre de dhàta pearsanta a bhiodh ruigsinneach dha bancaichean meadhan.

A bharrachd air an sin, feumar seasmhachd ionmhais a mheasadh gu faiceallach mus tèid nota didseatach a chuir an gnìomh. Tha e deatamach measadh a dhèanamh air cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann leithid bagairtean saidhbear, airgead a’ nighe, agus a’ bhuaidh air sgaoileadh poileasaidh airgid.

Tha gairm Breeden airson “còmhradh nàiseanta” a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e gum bi am poball an sàs sa phròiseas co-dhùnaidh. Bheireadh leasachadh nota didseatach buaidh air diofar luchd-ùidh, a’ gabhail a-steach gnìomhachasan, luchd-cleachdaidh agus ionadan ionmhais. Mar sin, tha e deatamach dèiligeadh ri draghan is draghan sam bith gus dèanamh cinnteach à gluasad rèidh.

