Noel Edmonds air fhaicinn air cùlaibh a’ chunntair aig Cafaidh Somerset

Chaidh Noel Edmonds, a tha ainmeil airson a dhreuchd mar aoigh Deal or No Deal, fhaicinn san RA o chionn ghoirid le atharrachadh iongantach air dreuchd. Thadhail an uirsgeul TBh gu Cafaidh Coimhearsnachd Pàirc Bhictòria ann am Frome, Somerset, far an do chuir e roimhe làmh cuideachaidh a thoirt seachad le bhith a’ frithealadh luchd-ceannach e fhèin.

Bha an cafaidh, a tha air a ruith le Cultivating Community agus le luchd-obrach saor-thoileach, air a bhith na ghluasad mòr nuair a nochd Noel. Thuirt saor-thoileach cafaidh Sherry Anne Downes gu robh an luchd-ceannach air bhioran ga fhaicinn agus Noel gu toilichte fo dhleastanas nuair a dh ’fhaighnich i an robh e airson faighinn air cùl a’ chunntair.

Ged a bha e coltach gu robh Noel a’ sgrùdadh atharrachadh dreuchd a dh’ fhaodadh a bhith ann, dhiùlt e gig cunbhalach a thabhann aig a ’chafaidh. Bha seo mar thoradh air an astar eadar an àite-còmhnaidh aige ann an Sealan Nuadh agus an RA. Ghluais Noel agus a bhean Liz gu Sealan Nuadh ann an 2019 agus bhon uair sin tha iad air grunn thogalaichean fhaighinn, nam measg fear le cafaidh.

Thàinig ùidh Noel anns a’ chafaidh coimhearsnachd bhon eòlas aige fhèin air cafaidh ann an Sealan Nuadh. Bha e an sàs ann an còmhraidhean leis an luchd-obrach mun stèidheachadh aca agus bhruidhinn e cuideachd mu na h-iomairtean gnìomhachais aige fhèin.

Thathas a’ creidsinn gu bheil turas Noel don RA air a bhrosnachadh le breith pàisde an nighean aige Alice. Thathas ag aithris gu bheil e a’ fuireach ann am Bude, sa Chòrn, a tha faisg air far a bheil an nighean aige a’ fuireach. Tha ceathrar nighean aig Noel bhon phòsadh a bh’ aige roimhe, agus tha e an-dràsta pòsta aig Liz bho 2009.

Stòr: Somerset Live