Cùis shoilleir ùr “Never-Yellowing” bho Dbrand airson iPhone 15 Pro

Tha Dbrand, neach-saothrachaidh cùis fònaichean sgairteil mòr-chòrdte, dìreach air an toradh as ùire aca fhoillseachadh, The Ghost Case. Tha a’ chùis shoilleir seo air a dhealbhadh gu sònraichte airson fònaichean suaicheanta, a ’toirt a-steach an iPhone 15 Pro ris an robh dùil. Is e feart sònraichte den Ghost Case an tagradh aige nach tionndaidh e buidhe gu bràth, cùis chumanta le mòran chùisean soilleir air a’ mhargaidh.

A rèir Dbrand, tha am feart an-aghaidh buidhe den Ghost Case air a thoirt don dealbhadh dà-tòna aige, gu sònraichte am frèam dubh matte a tha timcheall na cùise. Tha an Ceannard Adam Ijaz a’ mìneachadh gu bheil an cothlamadh de stuthan, dòighean iar-ghiollachd, agus roghainnean dealbhaidh gnìomhachais a dh’aona ghnothach uile a’ cur ri comas na cùise a shoilleireachd a chumail suas thar ùine.

A bharrachd air na feartan an-aghaidh buidhe aige, thathas cuideachd ag ràdh gu bheil an Ghost Case grippy agus a’ toirt seachad eòlas dòigheil sàsachail leis na putanan cliogail aige. Tha Dbrand cuideachd ag agairt gum faod a’ chùis seasamh an aghaidh tuiteam 10 troighean, a’ dèanamh cinnteach à dìon as motha airson am fòn cliste agad.

A bharrachd air an iPhone 15 Pro, tha Dbrand a’ tabhann dreachan den Ghost Case airson fònaichean suaicheanta eile a’ toirt a-steach an iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro, agus Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Tha a h-uile tionndadh den chùis 1.2mm de thighead agus thig iad uidheamaichte le magnets MagSafe togte, a’ ceadachadh co-chòrdalachd gun fhiosta le teicneòlas cosgais magnetach Apple.

Rinn Dbrand co-dhùnadh mothachail TPU (Thermoplastic Polyurethane) a chleachdadh airson na cuibhreannan neo-shoilleir den chùis, fhad ‘s a tha an còrr air a dhèanamh le polycarbonate. Leigidh an cothlamadh seo leis a’ chùis coltas agus faireachdainn cùis shoilleir, fhad ‘s a chumas e sùbailteachd agus seasmhachd.

Tha an Dbrand Ghost Case airson iPhone 15 Pro agus fònaichean suaicheanta eile rim faighinn airson ro-òrdugh a-nis agus tha dùil gun tòisich e air a chuir air falbh san Dàmhair.

Stòr: The Verge