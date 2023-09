A’ sgrùdadh fhuasglaidhean teicneòlach gus leasachadh seasmhach a luathachadh

Tha an artaigil seo a’ soilleireachadh an fheum air fuasglaidhean teicneòlach ùr-nodha gus coileanadh nan Amasan Leasachadh Seasmhach (SDGn) a luathachadh. Gu sònraichte, tha dà amas air am mìneachadh.

Is e a’ chiad amas fuasglaidhean teicneòlach a leasachadh a chuidicheas le bhith a’ tomhas, ag aithris, a’ dearbhadh agus a’ dearbhadh gnìomhan SDG. Tha na fuasglaidhean sin air an dealbhadh airson an cleachdadh le buidhnean UN, ùghdarrasan ionadail, agus an comann catharra. Le bhith a’ cleachdadh nan innealan sin, faodaidh buidhnean agus daoine fa leth an adhartas a dh’ionnsaigh SDGn a leantainn agus dèanamh cinnteach gu bheil iad a’ toirt buaidh bhrìgheil. A bharrachd air an sin, tha na fuasglaidhean sin a’ toirt a-steach eileamaidean gamification gus conaltradh a mheudachadh agus com-pàirteachadh gnìomhach ann an oidhirpean leasachadh seasmhach a bhrosnachadh.

Is e an dàrna amas ùrachadh a dhèanamh air Dearbhadh Òigridh Cruinneil gnàthach air Bailteachadh Seasmhach. Chaidh gabhail ris an dearbhadh seo aig Fòram Bailteil na Cruinne XI agus tha e a’ toirt seachad frèam airson saoranaich chruinneil gus an lèirsinn aca airson àm ri teachd seasmhach a chuir an cèill. Cruthaichidh an dearbhadh ùraichte “Cùmhnantan Ionadail airson an Àm ri Teachd” a dhèiligeas ri draghan sa bhad agus èiginneach leithid atharrachadh clìomaid. Tro na cùmhnantan sin, faodaidh daoine fa-leth agus coimhearsnachdan ionadail geallaidhean agus geallaidhean sònraichte a dhèanamh gus cur ri bailteachadh seasmhach. Bidh na cùmhnantan ionadail sin mar sheanal airson conaltradh le saoranaich agus thèid an taisbeanadh aig Co-labhairt UN san àm ri teachd ann an 2024.

Gu h-iomlan, is e amas nam fuasglaidhean teicneòlach sin agus dearbhaidhean ùraichte adhartas a luathachadh a dh’ ionnsaigh nan SDGn le bhith a’ toirt cumhachd do dhaoine fa-leth agus do choimhearsnachdan a dhol an gnìomh. Le bhith a’ toirt seachad innealan agus frèaman airson tomhas, conaltradh agus co-obrachadh, tha na h-iomairtean sin ag amas air àm ri teachd nas seasmhaiche agus nas cothromaiche a chruthachadh dha na h-uile.

Mìneachaidhean:

- Amasan Leasachaidh Seasmhach (SDGn): seata de 17 amasan cruinneil a stèidhich na Dùthchannan Aonaichte ann an 2015 gus dèiligeadh ri dùbhlain leithid bochdainn, neo-ionannachd, agus atharrachadh clìomaid.

- Gamification: cleachdadh eileamaidean geama agus meacanaig, leithid farpais agus duaisean, gu co-theacsan neo-gheam gus conaltradh agus brosnachadh a mheudachadh.

stòran:

