Stampa Crankbrothers 1 V2 Flat Pedals: Grip drùidhteach agus seasmhachd aig prìs ruigsinneach

Tha na peadalan còmhnard Crankbrothers Stamp 1 V2 nan dreach ath-dhealbhaichte den raon stampa mòr-chòrdte. Tha na peadalan bodhaig co-dhèanta seo a’ tabhann greim agus seasmhachd sàr-mhath, gan dèanamh mar phrìomh roghainn dha rothaichean baidhsagal beinne.

Is e aon de na feartan sònraichte aig na peadalan Stamp 1 V2 an greim gu leòr aca, le taing dha na prìneachan meatailt a ghabhas toirt air falbh. Bidh na peadalan cuideachd a’ tighinn ann am meudan beaga is mòra, a’ frithealadh air marcaichean le casan eadar EU35 agus EU49.

A’ tomhas 109x109mm aig na puingean as motha aca, tha àrd-ùrlar co-chothromach aig na peadalan Stamp 1 V2 le beagan concavity air an oir a-muigh. Bidh na peadalan a’ snìomh air dealgan stàilinn chromoly cruthaichte agus a’ nochdadh dà phreas IGUS airson obrachadh rèidh.

Le 10 prìneachan a ghabhas toirt air falbh gach taobh, a’ sruthadh a-mach 5mm bho chorp a’ pheadal, tha na peadalan Stamp 1 V2 a’ tabhann tarraing gnàthaichte. Bidh oirean biorach is chamfered nam peadalan a’ cuideachadh le bhith a’ seachnadh bhuaidhean agus a’ leasachadh seasmhachd.

Tha na peadalan Stamp 1 V2 cuideachd làn sheirbheiseach agus ath-thogail, a’ dèanamh cumail suas na ghaoith. Ged nach eil port saim aca mar an Stamp 7 aig a’ cheann as àirde, tha iad fhathast furasta an cumail suas airson coileanadh maireannach.

Tha na peadalan sin còmhdaichte le barantas còig bliadhna Crankbrothers agus tha iad rim faighinn ann an còig dathan eadar-dhealaichte. Tha an sampall deuchainn dubh, mòr-mheudach le cuideam 350g gach paidhir, gan dèanamh aotrom gun a bhith ag ìobairt seasmhachd.

Gu h-iomlan, tha na peadalan còmhnard Crankbrothers Stamp 1 V2 a’ tabhann greim agus seasmhachd drùidhteach aig prìs ruigsinneach. Ge bith an e neach-tòiseachaidh no marcaiche eòlach a th’ annad, tha na peadalan sin nan deagh roghainn airson do bhaidhsagal beinne.

