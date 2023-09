A’ dèiligeadh ri nàbaidhean fuaimneach: Dè as urrainn dhut a dhèanamh gu laghail?

Faodaidh a bhith a’ fuireach ri taobh nàbaidhean a tha a’ dèanamh ùrachadh mòr air na togalaichean tuathanais aca a bhith troimhe-chèile agus ag adhbhrachadh cùisean slàinte don teaghlach agad. Faodaidh fuaim is buaireadh cunbhalach a bhith na adhbhar dragh, gu h-àraidh ma tha clann òga agad agus gu bheil thu a’ feuchainn ris an aimsir snog a-muigh a mhealtainn.

Tha e cudromach dèiligeadh ris an t-suidheachadh fhad ‘s a chumas tu deagh dhàimhean ri do nàbaidhean. Is e aon roghainn laghail a th’ agad a bhith an urra ri lagh Nuisance, a tha a’ toirt iomradh air gnìomh no dearmad sam bith a chuireas bacadh mì-reusanta air còraichean neach eile co-cheangailte ri bhith a’ faighinn tlachd às an cuid seilbh. Nì a’ chùirt mion-sgrùdadh a bheil an eadar-theachd mòr agus co-dhùnadh dè a tha reusanta a bhith a’ dùileachadh eadar nàbaidhean.

Ann a bhith a’ measadh a’ ghearain dragh, thathas a’ toirt aire do shuidheachaidhean ionadail. Tha an ìre fuaim a dh’ fhaodadh a bhith reusanta ann am meadhan baile eadar-dhealaichte bhon ìre fuaim anns na sgìrean fo-bhailtean no air an dùthaich. Gu mì-fhortanach, chan eil mìneachadh sònraichte ann air fuaim a tha na adhbhar dragh, ach tha Achd Buidheann Dìon na h-Àrainneachd 1992 ag ràdh gu bheil fuaim a’ fàs na bhuaireadh nuair a tha e “cho àrd, cho leantainneach, cho ath-aithriseach, cho fada no cho àrd no a’ tachairt aig amannan mar sin. gus adhbhar reusanta a thoirt airson buaireadh.”

Tha fad an eadar-theachd cuideachd na fheart air am beachdaich na cùirtean. San fharsaingeachd, mar as fhaide a mhaireas an casg, is ann as dualtaiche a bhios e mì-reusanta. Le bhith a’ cumail clàr air cuin a tha am fuaim a’ tachairt agus mar a thug e buaidh ort faodaidh sin do chùis a neartachadh.

A bharrachd air an sin, faodaidh tu sgrùdadh air-loidhne gus faicinn an d’ fhuair do nàbaidhean cead dealbhaidh airson an ùrachadh. Bidh cead dealbhaidh gu tric a’ gabhail a-steach cumhachan a thaobh fuaim agus amannan togail. Faodaidh leasachaidhean gun chead, an fheadhainn a thèid a dhèanamh às aonais cead dealbhaidh, a bhith fo smachd gnìomhan èigneachaidh leis an ùghdarras dealbhaidh, leithid iarraidh gun tèid an structar a thoirt air falbh no atharrachadh.

Mus gabh thu cùis-lagha sam bith, tha e ciallach bruidhinn ri do nàbaidh agus feuchainn ri rùn a lorg gu càirdeil. Gu tric faodaidh conaltradh agus tuigse shoilleir leantainn gu toradh riarachail don dà phàrtaidh.

Stòr: Stephen Coppinger, Neach-lagha aig Walsh & Partners, Luchd-lagha agus Coimiseanairean Mionn, Corcaigh