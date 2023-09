XDefiant aig Ubisoft air a chuir dheth às deidh diùltadh teisteanas le PlayStation agus Xbox

Chaidh dàil a chuir air a’ gheama a tha ri thighinn aig Ubisoft, XDefiant, air sgàth cùisean teisteanais bho PlayStation agus Xbox. Cho-roinn riochdaire gnìomh a ’gheama, Mark Rubin, ùrachadh le cluicheadairean tro phost blog, a’ mìneachadh gun do chuir Ubisoft an geama a-steach airson teisteanas san Iuchar. Ach, ann am meadhan an Lùnastail, fhuair XDefiant toradh “Not Pass”.

Dh’aidich Rubin nach robh iad a’ dèanamh dì-meas air an obair gèillidh a bha a dhìth agus thuirt e, “Nam biodh e air a dhol seachad, bhiodh e comasach dhuinn a chuir air falbh aig deireadh an Lùnastail. Ach cha do rinn, agus mar sin tha sinn air na trì no ceithir seachdainean a chuir seachad a’ fuasgladh nan cùisean sin agus ag ullachadh airson tagradh eile a dhèanamh.”

Is e an deagh naidheachd gun tèid XDefiant a chuir a-steach a-rithist gu na ciad phàrtaidhean ann an nas lugha na dà sheachdain, a’ moladh gun tèid a leigeil ma sgaoil ann am meadhan gu deireadh an t-Sultain. Ach, thug Rubin iomradh cuideachd air “suidheachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann ”far am faodadh an geama pas cùmhnant fhaighinn, a’ leantainn gu bad Latha a h-Aon le fuasglaidhean deireannach. Bheireadh seo an ceann-latha sgaoilidh gu tràth / meadhan an Dàmhair.

Tha XDefiant, a chaidh a thoirt a-steach an toiseach ann an 2021 mar thiotal Tom Clancy, air a dhol tro ghrunn dhreachan beta anns na mìosan a chaidh seachad. Mhìnich Rubin gur e an adhbhar nach eil Ubisoft air ceann-latha fuasglaidh làidir ainmeachadh air sgàth gu bheil iad den bheachd gu bheil na deuchainnean beta mar fhìor dheuchainnean, chan e dìreach tachartasan margaidheachd. Is e an t-amas fios air ais luachmhor a chruinneachadh agus dèanamh cinnteach à eòlas cluich snasail agus tlachdmhor.

Chrìochnaich Rubin am post blog le bhith a’ daingneachadh gum bi an ceann-latha sgaoilidh cho luath ‘s a ghabhas, leis gu bheil iad ag obair gu dìcheallach gus dèiligeadh ris na cùisean gèillidh agus gus na h-inbhean riatanach a shuidhich PlayStation agus Xbox a choileanadh.

