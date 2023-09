Petrified: Podcast Horror Top na h-Èireann a’ gabhail an àrd-ùrlar airson a’ chiad taisbeanadh beò a-riamh

Thathas an dùil gun toir am pod-chraoladh mòr-chòrdte Èireannach, Petrified, toileachas dha luchd-èisteachd leis a’ chiad taisbeanadh beò a-riamh ann an Èirinn. Le aoigheachd bho Peter Dunne agus Liam Geraghty, tha Petrified air luchd-èisteachd a ghlacadh tro a sgeulachdan cruthachail agus na cleasaichean guth tàlantach.

Tha pod-chraolaidhean beò nan dùbhlan sònraichte, oir feumaidh am meadhan a bhith a’ dol an sàs gu h-èifeachdach leis an luchd-èisteachd agus brìgh an taisbeanaidh a chumail suas. Bidh mòran de phod-chraolaidhean beò a’ strì gus an cothromachadh ceart fhaighinn, a’ fàgail luchd-èisteachd a’ faireachdainn nach eil iad ceangailte no mì-chinnteach mu fhìrinn na fealla-dhà. Ach, tha Petrified air faighinn thairis air an dùbhlan seo, a’ lìbhrigeadh eòlas fìor eagallach tro na coileanaidhean beò aca.

Fhad ‘s a tha gach prògram de Petrified na sgeulachd leis fhèin, tha am podcast air luchd-èisteachd a thoirt gu raon de shuidheachaidhean gun samhail, a’ toirt a-steach pantomaim à Baile Àtha Cliath, oighreachd taibhse, agus ionad gairm. Ach, is e aon phrògram sònraichte a tha a’ freagairt air cult a’ podcast a leanas “Melody's Story Hour.”

Eu-coltach ri tachartas podcast beò traidiseanta, tha “Melody's Story Hour” a’ cleachdadh dòigh-obrach meta. An àite a bhith a’ nochdadh luchd-aoigheachd a’ leughadh sgeulachdan no a’ cumail seiseanan Q&A, bidh am prògram a’ leudachadh taobh a-staigh clàradh podcast beò. Mar a bhios buill den luchd-èisteachd a’ coimhead air an uamhas a tha romhpa, chan fhada gus an lorg iad iad fhèin an sàs anns an sgeulachd, a’ leantainn gu tionndadh fuarach is sàsachail.

Gus frithealadh air an fheadhainn a tha airson tlachd fhaighinn às an eòlas inntinneach seo, tha Petrified ag ullachadh airson an dàrna taisbeanadh beò aca, an turas seo ann am Baile Àtha Cliath. Thèid an tachartas a tha ri thighinn, “Petrified Live,” a chumail aig The Laughter Lounge air Cidhe Eden, anns a bheil na cleasaichean tàlantach Ali Fox, Mairead McAulife, agus Anna Sheils-McNamee.

Bidh an toileachas a’ lìonadh an èadhair nuair a cho-roinn sgrìobhadair Petrified, Peter Dunne, a bheachdan air a’ phod-chraoladh beò a bha ri thighinn, ag ràdh, “Tha sinn air bhioran - agus, gu h-iomchaidh, fo eagal - a’ chiad podcast beò againn a dhèanamh ann an Èirinn. ‘S e oidhche air leth a bhios ann dha luchd-leantainn an taisbeanaidh agus deagh ro-ràdh air na bhios sinn a’ dèanamh do dhuine sam bith a tha ùr do Petrified.”

Mura h-eil thu airson a bhith a’ call a-mach air an eòlas inntinneach seo, faigh na tiogaidean agad airson Petrified Live aig laughterlounge.com. Tòisichidh an taisbeanadh aig 8f, le dorsan a’ fosgladh aig 7f. Fuirich ceangailte ri Petrified le bhith a’ leantainn a’ chunntas oifigeil aca air Instagram airson na h-ùrachaidhean as ùire.

Stòran: Petrified, laughterlounge.com