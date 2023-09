Bidh Monzo a’ cur air bhog feart tasgaidh, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh tasgadh a dhèanamh le dìreach £1

Tha Monzo, am banca didseatach le luach $4.5 billean, air feart ùr a thoirt a-steach leis an t-ainm “Investments” a leigeas leis an luchd-ceannach aca tasgadh a dhèanamh ann am maoin a chaidh a thaghadh leis an fhuamhaire riaghlaidh maoin BlackRock. Tha seo a’ comharrachadh a’ chiad turas a rinn Monzo a-steach don mhargaidh tasgaidh agus tha e na phàirt de dh’ oidhirpean a’ chompanaidh gus na seirbheisean ionmhais aca a leudachadh agus sruthan teachd-a-steach a bharrachd a ghineadh.

Leigidh am feart Investments le luchd-cleachdaidh tòiseachadh a’ tasgadh le cho beag ri £1, a’ suidheachadh Monzo ann am farpais le bancaichean stèidhichte mar Chase agus companaidhean tòiseachaidh nas òige mar Chip, Moneybox, agus Plum. Tha am pròiseas tagraidh sìmplidh, le luchd-cleachdaidh ion-roghnach a’ tighinn còmhla ri liosta feitheimh gus faighinn chun toradh agus an uairsin a ’faighinn cuireadh gus poit tasgaidh a chruthachadh.

Tha Monzo a’ tabhann trì maoinean air an riaghladh le BlackRock: Cùram, Cothromach, agus Dàna. Tha cunnart ìosal agus toradh ìosal aig a’ mhaoin Careful, tha cunnart meadhanach agus duais aig a’ mhaoin Chothromach, agus tha a’ mhaoin Adventurous a’ toirt a-steach cuibhreannan cunnairt nas àirde le barrachd thoraidhean comasach.

Thuirt an Ceannard TS Anil gun do cho-dhùin Monzo am feart tasgaidh a thoirt a-steach gus dèiligeadh ris an dìth eòlais agus na cnapan-starra prìse a tha mu choinneamh Brits nuair a thig e gu tasgadh. Nochd rannsachadh a chaidh a choimiseanadh le Monzo gu bheil 69% de shluagh na RA mì-chinnteach càite an tèid iad airson toradh tasgaidh a tha ruigsinneach agus furasta a chleachdadh, agus gum biodh 60% de dh’ inbhich nas dualtaich tasgadh a dhèanamh nam biodh an ìre tasgaidh as ìsle ìosal.

Nochdaidh am feart Investments fon roinn Sàbhalaidhean & Tasgaidhean air scrion dachaigh Monzo agus thèid a sgaoileadh a-mach mean air mhean chun a h-uile neach-ceannach iomchaidh anns na seachdainean a tha romhainn. Ach, cha bhith e comasach do luchd-ceannach ann an duilgheadas ionmhais no a tha air dheireadh air ath-phàighidhean fiachan tasgaidhean ùra fhosgladh. Bidh sùbailteachd aig luchd-cleachdaidh cuideachd atharrachaidhean a dhèanamh, na tasgaidhean aca a chuir dheth no a tharraing air ais aig àm sam bith.

Tha còrr air 8 millean neach-ceannach aig Monzo san RA an-dràsta agus tha e ag amas air leudachadh gu raointean ùra de sheirbheisean ionmhais gus prothaid làn-bhliadhna a choileanadh. Thug a’ chompanaidh cunntas air a’ chiad dà mhìos de phrothaid aca ann an 2023.

Thig am feart Investments le cìs rèidh de 0.59% gach mìos, a’ toirt a-steach cìs maoin 0.14% agus cìs àrd-ùrlar 0.45%.

Ged nach e Monzo a’ chiad neobank san RA a tha a’ tabhann feartan tasgaidh, chan eil farpaisich mar Starling Bank agus Zopa a’ toirt seachad na roghainnean sin fhathast. Ach, tha grunn àrd-ùrlaran fintech mar Revolut agus Freetrade mu thràth a’ tabhann comasan malairt stoc. Chuir Ceannard Monzo, TS Anil, às do thagraidhean gun robh am banca fadalach don phàrtaidh tasgaidh.

stòran:

Tobar: CNBC