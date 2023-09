Ann an agallamh o chionn ghoirid, dh’ fhosgail an cleasaiche Brian Austin Green, a bha ainmeil airson a choltas air The Masked Singer, mun aon rud nach toil leis a’ mhòr-chuid aige nuair a thig e gu Astràilia - na sgàinidhean eagallach aige. Cho-roinn Green, a chuir seachad grunn sheachdainean ann an Astràilia a’ filmeadh an taisbeanadh fìrinn mòr-chòrdte, na dh’fhiosraich e agus nochd e an dìmeas air fiadh-bheatha sònraichte na dùthcha.

Rè a chuid ùine ann an Astràilia, choinnich Green ri diofar ghnèithean de bhiastagan agus damhain-allaidh, rud a chuir dragh mòr air. Dh’aidich e gun robh e doirbh dha gabhail ri làthaireachd nan creutairean sin, leis gu robh iad gu math eadar-dhealaichte bho na bha e cleachdte ris na dhùthaich fhèin.

Ach, chuir Green cuideachd an cèill gu robh e a’ cur luach air bòidhchead Astràilia agus a cruthan-tìre eadar-mheasgte. Dh’aidich e gu bheil cuid de na seallaidhean as drùidhtiche a chunnaic e a-riamh san dùthaich, agus cha do chuir a mhì-thoileachas dha na h-iomallaidhean eagallach cus thairis air an eòlas adhartach iomlan aige.

Tha onair Green mu dheidhinn nach eil e dèidheil air fiadh-bheatha Astràilia a’ còrdadh ri mòran dhaoine a tha air coinneachadh ri creutairean sònraichte na dùthcha. Tha Astràilia ainmeil airson an àireamh de bhiastagan is damhain-allaidh a th’ ann am pailteas agus eadar-mheasgte, a dh’ fhaodadh a bhith inntinneach dha cuid de luchd-tadhail ach a tha mì-thoilichte dha feadhainn eile.

Tha e riatanach a bhith mothachail gu bheil fiadh-bheatha Astràilia cudromach cuideachd agus gu bheil pàirt deatamach aige san eag-shiostam aice. Tha feartan iongantach aig mòran de mheanbh-fhrìdean agus damhain-allaidh na dùthcha agus tha iad deatamach airson poileanachadh, smachd air plàighean, agus cumail suas cothromachadh nàdair.

Fhad ‘s a tha beachd Green a’ nochdadh an ùpraid phearsanta a th’ aige air crawlies cianail ann an Astràilia, tha e riatanach a dhol faisg air a leithid de choinneamhan le inntinn fhosgailte agus am faicinn mar chothrom ionnsachadh mu fhiath-bheathaichean sònraichte na dùthcha.

