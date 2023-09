An iPhone 15 ùr: Na tha ri shùileachadh bho thachartas Wonderlust Apple

Thathas an dùil gun ainmich Apple an loidhne iPhone as ùire aca aig an tachartas “Wonderlust” a thèid a chumail aig a phrìomh oifis ann an Silicon Valley. Ged nach deach mòran fiosrachaidh fhoillseachadh mu na iPhones ùra, tha dùil gum bi a’ chompanaidh ag amas air coileanadh a leasachadh agus charger uile-choitcheann a chuir an gnìomh. Tha an gluasad seo gu charger uile-choitcheann a rèir lagh an Aonaidh Eòrpaich a tha gu bhith èigneachail san Roinn Eòrpa an ath-bhliadhna.

Tha toirt a-steach an iPhone 15 a’ ruighinn aig àm nuair a tha dùbhlain mu choinneimh Apple ann am margaidh Shìona, far a bheil aithisgean a’ nochdadh gu bheil an riaghaltas a’ toirmeasg seirbheisich chatharra bho bhith a’ cleachdadh na fònaichean aca. Ged is dòcha nach toir seo ach glè bheag de bhuaidh air reic, tha e a’ nochdadh draghan mu bhith an eisimeil Apple air Sìona airson saothrachadh am measg teannachadh dioplòmasach a tha a’ sìor fhàs eadar na Stàitean Aonaichte agus Sìona.

Anns na ràithean o chionn ghoirid, tha Apple air crìonadh fhaicinn ann an reic iPhone mar thoradh air prìsean nas àirde, a thug air luchd-ceannach dàil a chuir air ùrachadh gu modalan nas ùire. Gus dèiligeadh ri seo, tha mòran fathannan a’ moladh gun gabh Apple ri port USB-C uile-choitcheann airson cosgais agus gluasad dàta, a’ dol an àite a luchd-ceangail Lightning. Tha an t-atharrachadh seo a rèir lagh an EU a tha ag òrdachadh USB-C mar an charger àbhaisteach airson a h-uile fòn cliste, clàr agus camara ùr a’ tòiseachadh bho dheireadh 2024.

Tha luchd-poileasaidh an Aonaidh Eòrpaich ag argamaid gun dèan an riaghailt seo beatha dhaoine Eòrpach nas sìmplidhe, gun lughdaich iad sgudal dealanach, agus gun lughdaich iad cosgaisean do luchd-cleachdaidh. Tha Apple mu thràth a’ cleachdadh puirt cosgais USB-C air na iPadn agus na coimpiutairean-glùine aige, ach chuir e an aghaidh an tionndadh air iPhones, ag ainmeachadh draghan mu bhith a’ bacadh ùr-ghnàthachadh agus a ’toirt buaidh air tèarainteachd. Ach a dh’ aindeoin sin, tha an gluasad gu USB-C a-nis air fhaicinn mar rud do-sheachanta.

A bharrachd air an atharrachadh charger, tha dùil gun toir Apple a-steach leasachaidhean air camarathan iPhone agus chips, còmhla ri àrdachadh prìsean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson na modalan Pro aige. Bidh soirbheachas an iPhone 15 deatamach airson coileanadh Apple anns a’ bhliadhna a tha romhainn, leis gu bheil a’ chompanaidh ag amas air gluasad fhaighinn air ais às deidh beagan chairtealan.

A dh ’aindeoin draghan mu chuingealachaidhean Sìneach air iPhones, tha oifigearan Apple air àrdachadh a nochdadh ann an reic ann am margaidh Shìona aig àm de chrìonadh iomlan. Tha luchd-anailis den bheachd gun toireadh casg a dh’fhaodadh a bhith ann buaidh air bloigh de reic iPhone ann an Sìona. A dh’ aindeoin sin, tha e soilleir gu bheil Sìona fhathast na margaidh chudromach dha Apple, agus tha beachd àicheil sam bith bho riaghaltas Shìona na adhbhar dragh.

