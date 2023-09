Banca Shasainn a' gairm airson còmhradh nàiseanta mu dhraghan prìobhaideachd punnd didseatach

Tha Leas-riaghladair Banca Shasainn (BoE) Sarah Breeden air gairm airson “còmhradh nàiseanta” gus dèiligeadh ri draghan poblach mu bhuaidh prìobhaideachd dreach didseatach den not. Tha am BoE agus ministrealachd ionmhais na RA air a bhith a’ sgrùdadh comasachd nota didseatach a thoirt a-steach a dh’ aithghearr. Ach, tha luchd-breithneachaidh ag argamaid gum faodadh airgead didseatach leigeil le riaghaltasan sùil a chumail air cleachdaidhean caitheamh dhaoine fa leth agus gnothaichean airgid iom-fhillte a dhèanamh.

Dhaingnich Breeden an fheum air dèiligeadh ri draghan prìobhaideachd agus conaltradh fosgailte a bhrosnachadh air a’ chuspair. Dhaingnich i gum biodh nota didseatach mar bhunait airson a h-uile gnothach didseatach, a’ dèanamh cinnteach à earbsa san airgead. Ach, dh’aidich i gu bheil dùbhlain ann a bhith a’ riaghladh prìobhaideachd agus a’ mìneachadh àite na stàite a thaobh airgead didseatach.

Dh’aidich Breeden cuideachd draghan mu phrìobhaideachd a thaobh comas-prògramaidh, a chomharraich an fheum air reachdas soilleir agus teirmichean is cumhaichean a stèidheachadh gus dèiligeadh ris na draghan sin.

Dhaingnich Breeden cuideachd gum bu chòir prìobhaideachd a bhith na phrìomhachas cuideachd nuair a thathar a’ beachdachadh air airgead didseatach san roinn phrìobhaideach. Chomharraich i gu bheil aon dùthaich deug mu thràth air dreachan didseatach de na h-airgeadan aca a sgaoileadh, agus tha Tèarmann Feadarail na SA cuideachd a’ beachdachadh air comasachd.

Tha a’ bhuaidh air seasmhachd ionmhais na phrìomh bheachdachadh eile dha Breeden. Thèid na freagairtean don cho-chomhairleachadh poblach air an not didseatach fhoillseachadh nas fhaide air adhart am-bliadhna, a’ toirt barrachd tuigse air diofar thaobhan den mholadh.

Is fhiach a bhith mothachail gun do chuir Breeden às don bheachd gun cuireadh airgead didseatach às do na tha ri fhaighinn de airgead mar a mhol luchd-breithneachaidh.

