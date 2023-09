Ag àrdachadh eòlas cluicheadair le còdan fuasglaidh BGMI

Tha an geama mòr-chòrdte Battlegrounds Mobile India (BGMI) air a bhith a’ faighinn tarraing bho chaidh PUBG Mobile a thoirt air falbh bho mhargaidh nan Innseachan. Is e aon de na feartan a tha a’ suidheachadh BGMI bho chèile na tha ri fhaighinn de theisteanasan fuasglaidh BGMI làitheil, a ghabhas iomlaid airson diofar dhuaisean in-gheam.

Tha còdan fuasglaidh BGMI nam buannachd dha cluicheadairean air buidseat cuibhrichte. Le bhith ag atharrachadh nan teisteanasan sin, faodaidh cluicheadairean airgead in-gheam fhaighinn ris an canar “Unknown Cash” (UC), a bharrachd air faireachdainnean, nithean, agus leasachaidhean airson buill-airm is carbadan. Is e am pàirt as fheàrr nach eil feum air còdan fuasglaidh ùra tuilleadh gus UC fhaighinn, ga dhèanamh nas fhasa do luchd-gamers a tha mothachail air buidseit faighinn gu na duaisean luachmhor sin.

Airson 12 Sultain, 2023, is iad sin na còdan fuasglaidh BGMI a tha rim faighinn:

– BTOQZHZ8CQ

- TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

— KARZBZYTR

— JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

- TIFZBHZKK4A

- RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

- R89FPLM9S

- BMTCZBZMFS

– 5FG10D33

– TQIZBz76F

- BMTFZBZQNC

- SD14G84FCC

- RNUZBZ9QQ

Ma tha thu ùr do chòdan BGMI ath-cheannach, seo stiùireadh ceum air cheum:

1. Tadhail air duilleag ath-dhìolaidh BGMI ainmichte.

2. Dearbhaich inbhe a’ chunntais BGMI agad.

3. Cuir a-steach an còd promo gu ceart anns an raon a chaidh a sholarachadh.

4. Tagh "Redeem" bho na roghainnean a tha rim faotainn.

5. Thoir sùil air a’ chlàr in-gheam agad gus faighinn gu na stuthan a chaidh ath-cheannach.

Bidh na còdan fuasglaidh sin a’ fuasgladh diofar dhuaisean, a’ gabhail a-steach leasachaidhean airson gunnaichean agus carbadan, a bharrachd air raon de stuthan in-gheam. Tha do bhogadh fhèin ann an saoghal tarraingeach BGMI a-nis air a dhèanamh eadhon nas inntinniche leis na còdan 12 Sultain, 2023.

stòran:

- [Tùs an artaigil agus an URL]