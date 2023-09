MetaStealer: Stiùireadair Fiosrachaidh Ùr ag amas air gnìomhachasan macOS

Tha MetaStealer, malware ùr a tha a’ goid fiosrachaidh, air nochdadh mar chunnart do shiostaman Apple macOS. Tha seo a’ cur ris an liosta a tha a’ sìor fhàs de theaghlaichean stealer, nam measg Stealer, Pureland, Atomic Stealer, agus Realst, a tha air fòcas a chuir air siostam obrachaidh macOS. Anns an ionnsaigh as ùire seo, tha cleasaichean bagairt nan seasamh mar luchd-dèiligidh meallta gus luchd-fulaing innleachadh gu sòisealta gus luchdan pàighidh droch-rùnach a chuir air bhog.

Tha MetaStealer air a chuairteachadh ann an cruth pasganan tagraidh meallta ann an cruth ìomhaigh diosc (DMG). Bidh an luchd-ionnsaigh a’ tighinn faisg air na targaidean aca le bhith a’ roinneadh tasglann ZIP fo dhìon facal-faire anns a bheil am faidhle DMG. Tha suidheachaidhean roimhe seo air am malware fhaicinn mar fhaidhlichean Adobe no luchd-stàlaidh airson Adobe Photoshop. Tha fianais a’ nochdadh gu bheil artifacts MetaStealer air a bhith an làthair san dùthaich bhon Mhàrt 2023, leis an sampall as ùire air a luchdachadh suas gu VirusTotal air 27 Lùnastal, 2023.

Is e an rud a tha a’ suidheachadh MetaStealer bho chèile am fòcas air a bhith ag amas air luchd-cleachdaidh gnìomhachais. Mar as trice, bidh malware macOS air a chuairteachadh tro làraich torrent no luchd-sgaoilidh bathar-bog treas-phàrtaidh amharasach, a’ tabhann dreachan sgiobalta de bhathar-bog mòr-chòrdte. Ach, tha MetaStealer gu sònraichte ag amas air luchd-cleachdaidh gnìomhachais, ag amas air dàta a bhuain bho iCloud Keychain, faclan-faire sàbhalaidh, agus faidhlichean air luchd-aoigheachd a tha ann an cunnart. Chaidh cuid de dhreachan den malware fhaicinn cuideachd ag amas air seirbheisean leithid Telegram agus Meta.

Tha nochdadh MetaStealer a’ cur cuideam air a’ ghluasad a tha a’ sìor fhàs ann a bhith ag amas air luchd-cleachdaidh Mac airson an dàta aca am measg chleasaichean bagairt. Tha an t-amas aige a bhith a’ toirt a-mach keychain luachmhor agus fiosrachadh eile bho luchd-cleachdaidh gnìomhachais a’ soilleireachadh a’ chomas airson tuilleadh gnìomhachd cybercriminal no faighinn gu lìonraidhean gnìomhachais nas motha. Chan eil e soilleir an e MetaStealer obair nan aon ùghdaran air cùl theaghlaichean stealer eile no mar thoradh air buidhnean fa-leth de chleasaichean bagairt.

