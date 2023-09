Tha an Lìog Hocaidh Nàiseanta (NHL) agus Lìonra NHL air an com-pàirteachas ainmeachadh leis na Los Angeles Kings airson a’ cheathramh ràithe de na docuseries preseason làn-ruigsinneachd aca, Behind The Glass. Bheir an t-sreath trì-phàirteach seo, a chaidh a thoirt a-mach le NHL Network ann an co-bhann ri NHL Productions, sealladh air cùl na seallaidhean air dian, dràma, agus farpais ro-ràithe NHL tro lionsa an dà-ùine Stanley Cup Champion Kings.

Anns an t-seusan a tha ri thighinn de Behind The Glass bidh turas nan Kings don Leth-chruinne a Deas agus iad a’ cluich an-aghaidh na Arizona Coyotes ann am Melbourne, Astràilia airson Sreath Cruinne 2023 NHL. Is e seo a’ chiad gheamaichean NHL a-riamh a thèid a chluich ann an Astràilia, a’ cur toileachas ris an t-sreath. Bidh na cluicheadairean air am mic’d suas agus air an nochdadh air falbh bhon rinc, a’ tabhann susbaint gun samhail dha luchd-leantainn fhad ‘s a bhios iad a’ farpais airson an àite air an roster agus ag ullachadh airson fosgladh àbhaisteach an t-seusain.

Às deidh dà làrach Playoff Cupa Stanley às deidh a chèile, tha na Kings air dùilean airson na buidhne a thogail. Bidh Behind The Glass a’ cuimseachadh air iar-cheann-suidhe agus manaidsear coitcheann na sgioba, Rob Blake, agus am prìomh choidse Todd McLellan, fhad ‘s a bhios iad a’ stiùireadh an sgioba tron ​​​​champa trèanaidh agus a ’cumadh an lèirsinn airson farpaiseach maireannach Cupa Stanley. Bidh an t-sreath cuideachd a’ toirt cunntas air prìomh chluicheadairean leithid an t-ionad ùr Pierre-Luc Dubois, na rionnagan ag èirigh Adrian Kempe agus Kevin Fiala, agus seann phrìomh chluicheadairean Anze Kopitar agus Drew Doughty. Bheir Ceann-suidhe na Sgioba Luc Robitaille seachad seallaidhean gun samhail air na tha e a’ ciallachadh a bhith nad Rìgh.

Chaidh Behind The Glass a shealltainn airson a’ chiad uair ann an 2018, a’ toirt sealladh gun samhail dha luchd-leantainn air preseason NHL tro shùilean nan New Jersey Devils. Bhon uairsin, tha an t-sreath air a bhith a’ nochdadh na Philadelphia Flyers agus na Nashville Predators. Togaidh deasachadh na bliadhna-sa na geallaidhean leis an turas eadar-nàiseanta gu Melbourne, Astràilia.

Faodaidh luchd-leantainn a bhith an dùil susbaint bonus sònraichte agus criomagan bho gach prògram de Behind The Glass fhaicinn air an roinn thairis air àrd-ùrlaran meadhanan didseatach agus sòisealta a’ cleachdadh an hashtag #BehindTheGlass. A bharrachd air an sin, bidh gach prògram ri fhaighinn air àrd-ùrlar YouTube NHL, a’ toirt barrachd chothroman dha luchd-leantainn a dhol an sàs san t-sreath.

Behind The Glass: Tha Campa Trèanaidh Kings Los Angeles a’ gealltainn luchd-leantainn a thoirt nas fhaisge air a’ gheama agus sealladh gun samhail nach fhacas riamh roimhe a thoirt seachad air an sgioba agus air an t-seusan. Le ruigsinneachd nach fhacas a-riamh, tha na docuseries seo gu cinnteach a’ togail luchd-leantainn fhad ‘s a tha iad a’ dùileachadh an t-seusan NHL a tha ri thighinn.

