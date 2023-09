Tha fònaichean 5G aig nas lugha na leth de Astràilianaich, a rèir sgrùdadh

A rèir rannsachadh o chionn ghoirid a rinn Finder làrach-lìn coimeas prìsean, chan eil ach 46% de Astràilianaich a tha a’ cleachdadh fònaichean-làimhe aig a bheil inneal a tha comasach air ceangal 5G a thogail. Tha an lorg seo stèidhichte air an Consumer Sentiment Tracker, sgrùdadh beò air còrr air 53,000 Astràilianach. Nochd an sgrùdadh cuideachd nach eil 24% den luchd-fhreagairt ag iarraidh còmhdach 5G, agus dh’aidich 8% nach robh fios aca dè a th’ ann an 5G. Ach, thuirt 22% de chom-pàirtichean gu robh iad airson ùrachadh gu fòn 5G san àm ri teachd.

A bharrachd air an sin, thig an rannsachadh aig àm nuair a tha na lìonraidhean 3G faisg air an deireadh. Tha prìomh chompanaidhean cian-conaltraidh ann an Astràilia, leithid Vodafone, Telstra, agus Optus, air planaichean ainmeachadh gus na lìonraidhean 3G aca a dhùnadh agus an teicneòlas ath-leasachadh gus na lìonraidhean 4G agus 5G as ùire aca a leasachadh. Thathas an dùil gun dùin Vodafone an lìonra 3G aca ro 15 Dùbhlachd, air a leantainn le Telstra san Ògmhios 2024 agus Optus san t-Sultain 2024.

Tha eòlaichean a’ moladh gum feum daoine le innealan nas sine ùrachadh a dh’ aithghearr no cunnart a chall air ceanglaichean. Tha seo a’ toirt a-steach sealbhadairean iPhone, leis nach bi cothrom aig modalan nas tràithe na iPhone 6 ach air 3G, nach fhaigh taic tuilleadh an ath-bhliadhna. Bheir an dùnadh 3G buaidh cuideachd air innealan neo-fòn, leithid siostaman tèarainteachd, innealan-rabhaidh meidigeach, innealan EFTPOS, agus siostaman tòiseachaidh iomallach cuid de chàraichean. Thathas a’ comhairleachadh do dhaoine fa leth a tha an urra ris na h-innealan sin bruidhinn ris an luchd-saothrachaidh no solaraichean lìonra aca gus faighinn a-mach am bi buaidh orra.

Ach, chan fheum an fheadhainn a tha air na fònaichean-làimhe aca a cheannach anns na beagan bhliadhnaichean a dh’ fhalbh a bhith draghail, oir eadhon ged nach eil na h-innealan aca a ’toirt taic do 5G, cha toir an dùnadh 3G buaidh orra. Mar as trice bidh lìonraidhean gluasadach air an ùrachadh gach deichead no dhà, le seann lìonraidhean gan toirt a-mach mean air mhean. Chaidh 5G, an còigeamh ginealach de lìonraidhean gluasadach, a thoirt a-steach an toiseach ann an 2019, agus thathar an dùil gun tèid 6G a thoirt a-steach ro dheireadh na deichead.

Gu h-iomlan, tha an rannsachadh a’ soilleireachadh cruth-tìre ceangail gluasadach ann an Astràilia an-dràsta, le nas lugha na leth den t-sluagh a’ cleachdadh fònaichean 5G. Mar a thèid teicneòlas air adhart, bidh e deatamach do dhaoine fa-leth na h-innealan aca a chumail ùraichte gus dèanamh cinnteach gu bheil ceangal gun bhriseadh agus cothrom air na comasan lìonra as ùire.

