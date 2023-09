Bidh Audemars Piguet a’ nochdadh fiosan ùra thar còig cruinneachaidhean

O chionn ghoirid thug Audemars Piguet a-steach raon de chlàran-ama ùra thairis air còig diofar chruinneachaidhean, a’ taisbeanadh an dealas a thaobh ùr-ghnàthachadh agus obair-ciùird. Am measg nam prìomh thachartasan tha an Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin, an High Jewelry Royal Oak, an Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked, an Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, agus an Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Tha an Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin a-nis a’ nochdadh cleachdadh titanium agus glainne mòr-mheatailt (BMG) ann a bhith ga thogail, a’ toirt sealladh gun samhail dha. Chaidh an cothlamadh de na stuthan sin fhaicinn an toiseach ann an tairgse 2021 Only Watch a ’bhrand, agus a-nis tha e air a thoirt a-steach don chruinneachadh àbhaisteach. Tha an deasachadh ùr air a stiùireadh leis a’ chàileachd 7121, a’ dol an àite an inbhe 2121 a bh’ ann roimhe.

Dhaibhsan as fheàrr le blas de shòghalachd, tha Audemars Piguet air ceithir dreachan seuda àrd den Royal Oak clasaigeach a thoirt a-steach. Tha na modailean sin a’ nochdadh suidheachadh sneachda tearc agus fìor theicnigeach, a tha a’ cur buaidh aotrom air an dealbhadh suaicheanta. Ri fhaighinn ann an òr geal no pinc 18-karat, agus ann an dà mheud, bidh na clàran-ama sin a’ cothlamadh eireachdas le caitheamh.

Mar thoradh air comharrachadh 50 bliadhna den Royal Oak, tha am brannd air an Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked ann an òr buidhe a chuir air bhog. Tha an cur-ris ùr seo a’ cumail an aon DNA ris na dreachan òr pinc agus stàilinn gun staoin a chaidh fhoillseachadh roimhe, le fòcas air follaiseachd agus obair-ciùird sòlaimte. Is e an gluasad a thathar a’ cleachdadh an inbhe 7124, a tha gu sònraichte tana aig dìreach 2.7mm.

Mar chuimhneachan air 30 bliadhna bhon Royal Oak Offshore, tha Audemars Piguet air dà mhodail ùr fhoillseachadh ann an ceirmeag, titanium agus òr. Bidh na clàran-ama sin ag ath-mhìneachadh an 2020 Ref. 26405CE agus tha iad air an cumhachd leis an inbhe 4401, gluasad chronograph aonaichte fèin-lùbach le gnìomh flyback.

Mu dheireadh, dhaibhsan a tha a’ coimhead airson sàr-mhathas teignigeach, tha Audemars Piguet a’ taisbeanadh dà dhreach ùr den Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie ann an ceirmeag dubh airson a’ chiad uair. Tha na h-uaireadairean sin a’ nochdadh teicneòlas patent Supersonnerie a’ bhrand, a nì cinnteach gu bheil coileanadh fuaimneach air leth. Le cumhachd an inbhe 2953, bidh na clàran-ama sin a’ cothlamadh teicneòlas adhartach agus crìochnachadh traidiseanta.

Tha Audemars Piguet a’ leantainn air adhart a’ putadh crìochan dèanamh uaireadairean leis na fiosan as ùire aca, a’ tabhann raon eadar-mheasgte de roghainnean dha luchd-dealasach a tha a’ nochdadh an dà chuid an eòlas teignigeach agus an tàlant ealanta.

