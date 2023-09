Prògram Valkyrie LMH deiseil airson tilleadh le Aston agus Heart of Racing Partnership

Às deidh còrr is trì bliadhna air a chumail, tha dùil gum bi am prògram Valkyrie LMH air ath-ghnìomhachadh tro chom-pàirteachas eadar Aston Martin agus an sgioba Heart of Racing a tha stèidhichte sna SA. Thathas ag aithris gu bheil Aston Martin agus Heart of Racing a’ dùnadh a-steach air cùmhnant gus an càr Valkyrie LMH a thoirt chun t-slighe ann an 2021.

Tha Aston Martin ann an còmhraidhean le solaraichean agus a’ cur sgioba ri chèile gus sùil a chumail air a’ phrògram, a’ gabhail a-steach seann stiùiriche innleadaireachd Williams F1 Adam Carter. Ged nach eil Aston Martin air ath-bheothachadh an Valkyrie LMH a dhearbhadh, chuir a’ chompanaidh cuideam air an DNA rèisidh chàraichean aca agus an dealas a thaobh a bhith a’ measadh roghainnean ann an cruth-tìre spòrs motair a tha a’ fàs.

Chuir ceannard sgioba Heart of Racing, Ian James, an cèill miann na sgioba gluasad suas chun ìre as àirde de rèisean chàraichean eadar-nàiseanta ach thuirt e nach deach aonta a ruighinn no a shoidhnigeadh fhathast. Tha Heart of Racing mar-thà air leudachadh gu Farpais Seasmhachd na Cruinne (WEC) le Aston Martin am-bliadhna.

Tha dùil gum bi an càr rèis Valkyrie a’ farpais an dà chuid anns an WEC agus anns a’ Chomann Spòrs Motair Eadar-nàiseanta (IMSA). Bidh an càr air a stiùireadh le einnsean V6.5 12-liotair a chaidh a leasachadh ann an co-bhonn ri Cosworth, coltach ris an einnsean a chaidh a chleachdadh ann an dreach sràide an Valkyrie.

Chaidh am prògram Valkyrie a chuir an grèim nuair a chaidh càraichean LMDh stèidhichte air LMP2 a thoirt a-steach do roinn Hypercar den WEC. Ach, tha Aston Martin air co-dhùnadh am prògram ath-bheothachadh às deidh molaidhean bho Lawrence Stroll, leis an robh Aston Martin, mu thilleadh àrd-ìre gu Le Mans.

Bha an com-pàirt mu dheireadh aig Aston Martin anns a’ chlas as àirde aig Le Mans leis an LMP1 mullach fosgailte AMR-One ann an 2011. Tha am prògram Valkyrie air leth bho ghnìomhachd Aston Martin Racing a leasaich an coupe DBR1/2 P1 stèidhichte air Lola.

stòran:

- Autosport