Assassin's Creed Mirage: Tilleadh gu Roots a’ chòrachd

Tha Assassin's Creed air beagan atharrachaidhean fhaicinn anns na bliadhnachan mu dheireadh, le geamannan mar Odyssey agus Valhalla a’ falbh bho na prìomh eileamaidean a rinn an t-sreath cho sònraichte. Ach, tha e coltach gu bheil an cuibhreann a tha ri thighinn, Mirage, a’ toirt a’ chòrachd air ais gu na freumhaichean anns an dòigh as fheàrr.

Is e aon de na feartan sònraichte aig Mirage an suidheachadh aige. Air falbh tha na h-àrainneachdan farsaing fosgailte san t-saoghal de gheamannan roimhe, le Baghdad dùmhail is beòthail nan àite. Tha am baile fhèin a’ faireachdainn beò agus làn de charactar, le sràidean trang, bazaar beòthail, agus mullaich eadar-cheangailte. Tha e na thoileachas a bhith a’ sgrùdadh an raon-cluiche hyper-mhionaideach seo, agus tha am baile dha-rìribh a’ faireachdainn mar a charactar fhèin.

Bidh Mirage cuideachd a’ toirt a-steach siostam cliù ath-leasaichte, ga dhèanamh nas dùbhlanaiche lorg a sheachnadh. Bidh geàrdan a' dèiligeadh ri do làthaireachd, agus innsidh luchd-sìobhalta thu mura h-eil thu a' measgachadh. Mar as motha a dh'adhbhraicheas tu trioblaid, 's ann as motha de nàimhdean a bhios nad aghaidh, nam measg boghadairean agus geàrdan le deagh armachd. Tha an siostam seo a’ cur dùbhlan spòrsail ris a’ gheama agus a’ toirt air ais am faireachdainn clasaigeach Assassin's Creed sin.

Bidh Combat in Mirage a’ cumail cuid de mheacanaig bho inntrigidhean o chionn ghoirid, ach le leasachaidhean. Chaidh bàraichean slàinte, cuir an-aghaidh, agus rolagan Dodge a chuir an àite ìrean nàmhaid agus àireamhan milleadh. Tha an sabaid a’ faireachdainn nas dùbhlanaiche agus nas reactive, a’ feumachdainn ro-innleachd agus àm mionaideach. Bidh sabaid stealth, gu sònraichte, a’ deàrrsadh ann am Mirage. Le bhith a’ gluasad anns na faileasan agus a’ fuireach falaichte tha e a’ faireachdainn buannachdail agus tarraingeach, a’ cuimhneachadh air làithean tràtha an t-sreath.

Bheir Assassin's Creed Mirage an t-sreath air ais gu na freumhaichean a tha ag amas air stealth agus a ’glacadh na rinn a’ chòrachd cho mòr-chòrdte sa chiad àite. Ged a dh ’fhaodadh cuid a bhith ag ionndrainn na h-eileamaidean RPG, tha an suidheachadh fòcas, smachdan intuitive, agus cluiche tlachdmhor stealth a’ tabhann tilleadh gu cruth airson an t-sreath.

