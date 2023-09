“Bidh Assassin's Creed Mirage a’ toirt an t-sreath air ais gu na freumhaichean stealth aige ”

Tha Assassin's Creed Mirage a’ comharrachadh tilleadh chun chruth gnìomh stealth tùsail às an do rugadh an t-sreath. Eu-coltach ris an fheadhainn a thàinig roimhe, a lean a dh ’ionnsaigh cluiche RPG gnìomh, bidh Mirage a’ toirt cluicheadairean air ais chun Ear Mheadhanach le sràidean a ’bhaile labyrinthine agus cuideam air stealth agus parkour.

Air falbh tha na h-ìrean milleadh armachd is armachd agus raointean farsaing fosgailte. Bidh Mirage a’ brosnachadh chluicheadairean gus ìomhaigh ìosal a chumail, a bhith a’ seòladh mullaich, agus a bhith an urra ri innealan agus taic bho shaoranaich gus cothroman in-shìoladh a chruthachadh. Bidh an geama a’ faighinn cothromachadh eadar àiteachan scouting, dealbhadh, sgrùdadh, agus a dhol an sàs ann an cluich claidheimh flashy.

Tha Mirage a’ leantainn sgeulachd a’ phrìomh charactar Basim, mèirleach sràide a thionndaidh murtair, agus e a’ gabhail os làimh grunn mhiseanan, gach cuid prìomh agus taobh, gus fiosrachadh a chruinneachadh agus targaidean a mhurt. Tha an geama a’ cuimseachadh air ìrean dealbhaidh is sgrùdaidh nam miseanan sin, a’ toirt faireachdainn de dh’ obair lorg-phoileas a-steach don gheama.

Tha dealbhadh amas Mirage a’ leigeil le cluicheadairean a bhith an urra ri sanasan co-theacsa an àite comharran sònraichte, gam brosnachadh gus barrachd aire a thoirt don àrainneachd mun cuairt orra agus iad fhèin a bhogadh ann an àrainneachd a’ gheama. Tha dìth mapa beag a’ cur ris a’ bhuaidh seo tuilleadh.

Tha na bailtean-mòra ann am Mirage a’ toirt dùbhlan do chluicheadairean dòighean-obrach saor a lorg a thaobh dealbhadh stealth agus ro-innleachdail. Le sràidean dùmhail agus cruinn, tha eadhon na sgìrean cuibhrichte as lugha a’ faireachdainn mar dhaingnich do-ruigsinneach. Feumaidh cluicheadairean sùil a chumail air slighean dìon, buairidhean a chleachdadh, agus nàimhdean a thoirt sìos gu ro-innleachdail gus a dhol air adhart tro na miseanan.

Bidh pickpocketing gu bhith na sgil riatanach ann am Mirage, a’ toirt duais do chluicheadairean le airgead agus comharran a dh’ fhaodar a chleachdadh gus fàbharan a cheannach, geàrdan brìb, agus roghainnean agus slighean ùra fhuasgladh. A bharrachd air an sin, bidh innealan leithid bomaichean ceò agus sgeinean, a bharrachd air an comas ùr Assassin Focus, a leigeas le Basim grunn thargaidean teleport agus murt aig an aon àm, a chuideachadh le bhith a’ faighinn thairis air tachartasan dùbhlanach nàmhaid.

Tha Assassin's Creed Mirage gu soirbheachail a’ toirt an t-sreath air ais gu na freumhan aice, a’ lìbhrigeadh eòlas stealth tarraingeach agus bogaidh a tha a’ tarraing air ais gu spòrs is faireachdainn nan geamannan tùsail.

