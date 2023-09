Assassin's Creed Mirage: Tilleadh gu freumhan an t-sreath Assassin's Creed

Tha Assassin's Creed Mirage a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach dha Ubisoft Bordeaux, leis gur e seo a’ chiad uair a tha an stiùidio air leasachadh a stiùireadh air làn fhoillseachadh geama. Aithnichte airson an cuid obrach air Wrath of the Druids DLC Valhalla, chaidh Bordeaux a thaghadh gus an Mirage nas caol agus nas cuimsichte a leasachadh, a bha an dùil an toiseach a bhith na DLC airson Valhalla mus tàinig e gu bhith na dhàn-thuras leis fhèin. Suidhichte ann am baile eachdraidheil Baghdad, tha Mirage ag amas air tilleadh gu freumhan an t-sreath Assassin's Creed agus ùmhlachd a thoirt don gheama tùsail.

Is e aon de na prìomh thaobhan de Mirage a chuideam air stealth agus scouting, a’ toirt air ais an geama clasaigeach Assassin's Creed. Tha measgachadh sòisealta air tilleadh, a’ leigeil le cluicheadairean measgachadh gun fhiosta leis an t-sluagh agus seòladh air sràidean trang Baghdad’s Round City. Tha Parkour cuideachd na fheart follaiseach, oir faodaidh cluicheadairean a dhol thairis air a’ bhaile le bhith a ’cleachdadh mullaich agus a’ dèanamh gluasadan acrobatic gus sabaid a sheachnadh. A bharrachd air an sin, tha siubhal luath gu seallaidhean sioncronaich ri fhaighinn dhaibhsan as fheàrr leotha dòigh còmhdhail nas luaithe.

Tha an Round City fhèin na shuidheachadh drùidhteach, le canalan, uaine agus sgìrean sònraichte le ailtireachd a’ cuimhneachadh a’ chiad gheama Assassin’s Creed. Bidh gach sgìre a’ tabhann eòlas gun samhail, leithid Karkh, baile margaidh trang, agus Abbasiyah, dachaigh Taigh a’ Ghliocais far am bi sgoilearan a’ sgrùdadh matamataig agus feallsanachd. Tha an aire gu mion-fhiosrachadh ann an dealbhadh a’ bhaile a’ cur ri eòlas bogaidh Mirage.

A bharrachd air a 'bhaile, tha Mirage cuideachd a' toirt a-steach raointean ris an canar The Wilderness, a 'toirt seachad àrainneachd nas fhosgailte agus nas fharsainge coltach ris na geamannan Assassin's Creed an latha an-diugh. Tha na raointean sin a’ tabhann atharrachadh luaths ùrachail agus chan fheumar sgrùdadh a dhèanamh airson prìomh eòlas aithriseach Mirage. Ge bith an fheàrr le cluicheadairean na suidheachaidhean bailteil cuibhrichte no am fàsach fosgailte, tha Mirage a ’tabhann a’ chuid as fheàrr den dà shaoghal.

Ged a tha Mirage ag amas gu sònraichte air na dh’fhiosraich Basim Ibn Ishaq ann am Baghdad, tha amannan ann cuideachd ann an sgeulachd an latha an-diugh. Ach, tha na h-amannan sin cuingealaichte, leis a 'phrìomh chuideam air turas Basim. Is e àite sònraichte eile sa gheama daingneach Alamut, a tha na àite trèanaidh dha na Hidden Ones agus a tha a’ nochdadh nodan gu beul-aithris Assassin's Creed roimhe.

Bidh Mirage a’ toirt a-steach meacanaig cluiche ùr leithid siostam cliù, far am bi NPCn a’ dèiligeadh ri gnìomhan a’ chluicheadair. Ma dh’ fhailicheas gnìomhan leithid pickpocketing dh’ fhaodadh gun toir NPCn rabhadh do gheàrdan agus àrdaichidh iad ìre cliù a’ chluicheadair. Gus lorg a sheachnadh, faodaidh cluicheadairean ro-innleachdan a chleachdadh leithid brìbeadh luchd-ciùil gus draghan a chruthachadh no a dhol an sàs ann an sabaid mar an roghainn mu dheireadh.

Tha Assassin's Creed Mirage a’ tabhann rudeigin dha luchd-leantainn fad-ùine agus daoine a tha air ùr thighinn don chòrachd. Bidh meas aig luchd-leantainn air uighean na Càisge agus iomraidhean air beul-aithris Assassin's Creed san fharsaingeachd, agus faodaidh daoine ùra leum a-steach don t-sreath le Mirage mar a’ chiad eòlas aca. Le fòcas air stealth, parkour, agus tilleadh gu freumhan an t-sreath, tha Mirage deiseil airson dàn-thuras inntinneach is bogaidh Assassin's Creed a lìbhrigeadh.

