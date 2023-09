Assassin's Creed Mirage: Tilleadh gu freumhan an t-sreath

Tha sgaoileadh ro-shealladh tràth airson Assassin's Creed Mirage a 'moladh gum bi an geama a' comharrachadh tilleadh ris an robh dùil o chionn fhada gu freumhan an t-sreath ficsean eachdraidheil. Thar nam bliadhnaichean, tha còir-bhòtaidh Assassin's Creed air leudachadh nas fhaide na a ’bhunait thùsail aige, a’ fàs làn de phlocan iom-fhillte, mapaichean troimh-chèile, cluiche fada, agus grunn cheistean taobh. Ach, tha e coltach gu bheil Mirage ag atharrachadh sin le bhith a’ tabhann eòlas sgiobalta agus le fòcas stealth.

Tha Mirage ag obair mar prequel don fhear a bh’ ann roimhe, Valhalla, agus tha e stèidhichte timcheall air an ath-mheasadh mèirleach 9mh linn agus superhuman miotas-eòlasach, Basim Ibn Ishaq, agus e a’ seòladh tro bhaile-mòr trang Baghdad. Gheall Ubisoft gum biodh Mirage nas “dàimheil,” le ùine cluiche nas giorra de mu 20 uair a thìde agus sgeulachd nas sreathach an taca ri Valhalla.

Tha beachdan tràth bho chluicheadairean air a bhith gu ìre mhath dòchasach. Tha na ro-sheallaidhean a’ soilleireachadh mar a thill an geama stealth clasaigeach Assassin's Creed, le mapa nas cuimsichte nach bi a’ faighinn thairis air cluicheadairean le mòran ìomhaighean. Tha IGN a’ toirt cunntas air a’ gheama mar a bhith a’ toirt an t-sreath air ais gu a freumhan anns an dòigh as fheàrr, fhad ‘s a tha GameRant a’ toirt iomradh gu bheil Mirage a’ toirt duais dha an dà chuid stealth fìor agus an dòigh “tha e stealth mura h-eil duine beò airson innse mu dheidhinn”.

Ach, tha cuid de luchd-breithneachaidh a 'toirt fa-near gu bheil siostam sabaid Mirage a' faireachdainn sìmplidh agus nach eil ùr-ghnàthachadh ann. Anns an t-sabaid tha an aon chleachdadh ionnsaigh, dodge, parry, agus counterattack eòlach a chithear ann an iomadh geama treas-neach. Tha coltas nach eil a’ chraobh sgil cuideachd brosnachail, le fòcas air leasachaidhean do chompanach iolaire a’ phrìomh charactar agus riaghladh clàr-seilbhe seach a bhith a’ toirt a-steach comasan ùra inntinneach.

A dh 'aindeoin na h-eas-bhuannachdan beaga sin, tha beachdan iomlan a' moladh gu bheil Mirage a 'glacadh brìgh na rinn an t-sreath Assassin's Creed mòr-chòrdte sa chiad àite. Tha an suidheachadh ùr aige agus an cuideam air meacanaig stealth sòisealta a’ toirt eòlas cianalais dha luchd-leantainn a tha air a bhith a’ coimhead airson tilleadh gu freumhan a’ chòrachd.

Thathas an dùil gun tèid Assassin's Creed Mirage a leigeil ma sgaoil air 5 Dàmhair airson PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, agus Windows.

