Tha ùrachadh watchOS 10 aig Apple a’ toirt a-steach feartan inntinneach airson Sreath 9 Apple Watch

Tha Apple air ainmeachadh gum bi watchOS 10, an ùrachadh as ùire airson an uaireadair spaideil aige, ri fhaighinn airson a luchdachadh sìos air 18 Sultain. Bheir an t-ùrachadh seo atharrachaidhean mòra air eadar-aghaidh an uaireadair agus bheir e a-steach feartan ùra a chuireas ri eòlas luchd-cleachdaidh.

Is e aon de na prìomh leasachaidhean ann an watchOS 10 toirt a-steach widgets, ris an can Apple sùil. Faodaidh luchd-cleachdaidh a-nis gluasad troimhe agus na widgets sin a ghnàthachadh, ga dhèanamh nas fhasa faighinn gu fiosrachadh gu sgiobalta. Bidh an uaireadair cuideachd a’ faighinn widget Smart Stack, air a stiùireadh le ionnsachadh innealan, a bhios a’ ro-innse agus a’ taisbeanadh na widgets as buntainniche do luchd-cleachdaidh tron ​​​​latha.

A bharrachd air an sin, bheir watchOS 10 leasachaidhean air gnìomhachd Siri air an Apple Watch Series 9. Bidh òrdughan Siri a-nis air an giullachd air an inneal, a’ dèanamh cinnteach à prìobhaideachd nas fheàrr agus a’ toirt cothrom do luchd-cleachdaidh ceistean fhaighneachd co-cheangailte ri dàta slàinte is fallaineachd pearsanta bhon app Slàinte.

Tha an ùrachadh cuideachd a’ toirt a-steach chip ùr bann-leathann ultra-leathann (UWB) ùr, a lorgas nuair a tha HomePod faisg air làimh. Nuair a thig an neach-cleachdaidh taobh a-staigh ceithir meatairean bho HomePod le UWB, bidh an uaireadair gu fèin-ghluasadach a’ cur air bhog am feart Now Playing, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh smachd a chumail air an HomePod no molaidhean fhaighinn bhon Smart Stack.

Tha Apple cuideachd air feartan ruigsinneachd àrdachadh ann an watchOS 10. Faodaidh luchd-cleachdaidh a-nis na corragan aca a thapadh le chèile air an aon làimh ris an uaireadair gus diofar ghnìomhan a dhèanamh, leithid a bhith a’ freagairt fiosan no a’ faighinn cothrom air a’ widget Smart Stack.

A thaobh eadar-aghaidh luchd-cleachdaidh, chaidh cliath an aplacaid ath-dhealbhadh. An àite a’ ghriod meala a bh’ ann roimhe, tha aplacaidean a-nis air an taisbeanadh mar ìomhaighean beaga cruinn a bhios a’ gluasad gu dìreach, ga dhèanamh nas fhasa aplacaidean a tha thu ag iarraidh a lorg agus a ruigsinn. A bharrachd air an sin, chaidh gnìomhachd a’ phutan taobh atharrachadh; bidh aon phreas a-nis a’ toirt luchd-cleachdaidh chun ionad smachd, fhad ‘s a bheir preas dùbailte suas an Apple Wallet airson pàighidhean NFC.

Bidh WatchOS 10 a’ lìbhrigeadh eòlas cleachdaiche nas intuitive agus eadar-ghnìomhach, a ’toirt air an Apple Watch a bhith a’ faireachdainn mar iPhone beag. Leis na widgets gnàthaichte aige, comasan Siri leasaichte, agus feartan ruigsinneachd nas fheàrr, tha Apple a’ dèanamh cinnteach gu bheil an smartwatch aige fhathast na inneal luachmhor dha luchd-cleachdaidh nam beatha làitheil.

