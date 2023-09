Ùrachadh Apple's Vision Pro Headset: Air an t-slighe airson cur air bhog 2024

Tha Apple a’ dèanamh adhartas leis an headset fìrinn mheasgaichte Vision Pro ris an robh dùil, agus an Ceannard Tim Cook a’ dearbhadh aig an tachartas cur air bhog “Wonderlust” o chionn ghoirid gu bheil an headset fhathast air an t-slighe gu bhith air a chuir air falbh tràth an ath-bhliadhna. Tha an naidheachd a’ tighinn às deidh co-dhùnadh Apple san Iuchar cuireadh a thoirt do luchd-leasachaidh tagradh a dhèanamh airson innealan leasaiche Vision Pro.

Tha luchd-dearbhaidh tràth an Vision Pro air a bhith air leth toilichte leis an rùn taisbeanaidh aige, comasan pas bhidio, agus lorg gluasad-bodhaig. Tha na feartan sin a’ nochdadh comas an headset agus a’ soilleireachadh na comasan aige. Ach, bidh soirbheachas an Vision Pro aig a’ cheann thall an urra ri neart an eag-shiostam app aige. Bheir raon làidir de thagraidhean aig àm cur air bhog buaidh mhòr air co-dhùnadh luchd-cleachdaidh gabhail ris an inneal.

A dh’ aindeoin aithisgean tùsail a’ moladh dàil a dh’ fhaodadh a bhith ann, tha ùrachadh an latha an-diugh a’ toirt fois-inntinn do luchd-cleachdaidh gu bheil Apple fhathast dealasach a thaobh a chlàr-rathaid. Bha a’ chompanaidh air an Vision Pro ainmeachadh roimhe seo san Ògmhios, le planaichean airson a leigeil ma sgaoil tràth an ath-bhliadhna, a’ tòiseachadh anns na SA. Tha dealas Apple airson coinneachadh ris an loidhne-tìm seo a’ nochdadh gu bheilear a’ dèiligeadh ri cùisean sam bith le prìomh phàirtean, leithid an taisbeanadh aghaidh a-muigh, a’ dèanamh cinnteach gun tèid an headset a chuir air bhog mar a bha dùil.

Mar a bhios luchd-leasachaidh a’ cumail orra ag obair air a bhith a’ cruthachadh susbaint airson an Vision Pro, bidh dùil ris an inneal a’ fàs. Tha eachdraidh Apple ann an ùr-ghnàthachadh agus càileachd air togail-inntinn a chruthachadh sa ghnìomhachas, agus tha luchd-cleachdaidh a’ feitheamh gu dùrachdach ris an eòlas fìrinn mheasgaichte a tha an Vision Pro a’ gealltainn a lìbhrigeadh. Leis na feartan adhartach agus an eag-shiostam làidir aige, tha comas aig an Vision Pro an dòigh sa bheil sinn ag eadar-obrachadh le susbaint didseatach atharrachadh.

