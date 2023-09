Tha fathann ann gun cuir Apple a-mach Còmhlan FineWoven Ùr airson Apple Watch

Tha fathannan a’ moladh gum faodadh Apple còmhlan ùr FineWoven fhoillseachadh airson an Apple Watch aig tachartas iPhone 15 an-diugh. Leig Kosutami leaker Twitter ìomhaighean den chòmhlan a-mach, a ’taisbeanadh an dealbhadh aca agus a’ moladh gum faodadh Apple a bhith a ’gluasad a dh’ ionnsaigh stuthan nas càirdeile don àrainneachd airson na goireasan aige.

Tha prothaideachadh a’ nochdadh gum faodadh Apple roghainnean seasmhach a chuir an àite na bannan rubair silicone, fluoroelastomer agus leathair a th ’ann mar-thà. Tha seo a rèir dealas leantainneach na companaidh a thaobh uallach àrainneachdail.

Fhad ‘s a tha na h-ìomhaighean den chòmhlan FineWoven a’ toirt sealladh dhuinn air na bu chòir a bhith an dùil, tha na beachdan tùsail air a bhith measgaichte. Tha cuid de luchd-amhairc air draghan a nochdadh mu choltas a’ chòmhlain, agus iad ga fhaicinn cho tana agus fìnealta an taca ris na tairgsean leathair a bh’ ann roimhe. Tha e fhathast ri fhaicinn an coinnich an còmhlan FineWoven ris na h-ìrean càileachd a chaidh a shuidheachadh le goireasan Apple roimhe seo.

Bidh soilleireachd againn mu fhìrinn na h-aodion sin agus tuilleadh fiosrachaidh mu na còmhlain ùra Apple Watch aig tachartas iPhone 15. Còmhla ri bannan ùra, tha dùil cuideachd gun toir Apple a-steach an Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, agus an loidhne iPhone 15.

Cum sùil air agus sinn a’ còmhdach a h-uile fios bhon tachartas Apple iPhone 15 beò. Bheir sinn seachad craoladh farsaing den iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17, agus watchOS 10.

stòran: Leughadair Twitter Kosutami