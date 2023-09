Bidh Apple a’ toirt a-steach stuth FineWoven airson iPhone 15 agus Apple Watch Bands

Tha Apple air ainmeachadh gun tèid prìomh stuth ùr a thoirt a-steach airson bannan Apple Watch agus cùisean iPhone 15 ris an canar FineWoven. Tha an stuth seo a 'dol an àite nan tairgsean leathair a bh' ann roimhe a tha air a bhith a 'crìonadh ann an càileachd. Bha an co-dhùnadh stuthan atharrachadh cuideachd air a stiùireadh leis an lorg carboin cudromach co-cheangailte ri cinneasachadh leathair aig sgèile Apple.

Tha FineWoven na stuth microtwill air a dhèanamh bho 68 sa cheud stuth ath-chuartaichte post-cleachdaidh. Tha inneach bog agus suede ann, a’ toirt faireachdainn comhfhurtail dha bannan Apple Watch. Bidh na còmhlain air an uidheamachadh le dùnadh Magnetic Link agus Modern Buckle airson goireasachd agus tèarainteachd a bharrachd.

A thaobh cùisean iPhone 15, bheir FineWoven taic do eag-shiostam MagSafe Apple, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh cargairean magnetach, wallets agus goireasan eile a cheangal gu furasta. Bidh seo a’ dèanamh cinnteach à co-chòrdalachd le eag-shiostam Apple agus aig an aon àm a’ tabhann roghainn nas seasmhaiche na leathar.

Tha mòran de luchd-ceannach air mì-riarachas a nochdadh leis an ìsleachadh càileachd Apple de chùisean bòcain. Ach, thathas an dùil gun lìon luchd-saothrachaidh treas-phàrtaidh a’ bheàrn seo le bhith a’ toirt seachad cùisean leathair saor no roghainnean eile de chàileachd nas àirde a tha a’ fìreanachadh prìs àrd.

Tha stuth FineWoven a’ toirt dòigh-obrach ùr a thaobh cùisean aodaich, leis gun do chuir Google a-mach na taghaidhean de chùisean aodaich aca mean air mhean agus chuir iad roghainnean silicone nan àite. Tha sgrùdadh Apple a-steach do chùisean aodaich a’ toirt cothrom inntinneach dha luchd-cleachdaidh sealladh agus faireachdainn ùr fhaighinn.

