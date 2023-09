iPhone 15 Pro Max a-nis a’ tòiseachadh aig $1,199 le stòradh 256GB

Tha an iPhone 15 Pro Max air a dhol tro atharrachaidhean mòra, agus leis na h-atharrachaidhean sin thig prìs tòiseachaidh ùr de $ 1,199 airson a’ mhodail 256GB. Thòisich Pro Max an-uiridh aig $1,099, ach cha robh aige ach 128GB de stòradh. Tha an iPhone ùr a’ tabhann barrachd stòraidh ach aig ìre prìse nas àirde.

Leigidh Apple a-mach an dà chuid an iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max air 22 Sultain, le ro-òrdughan a’ tòiseachadh Dihaoine seo tighinn. Tha fathannan air a bhith a’ cuairteachadh airson mìosan gum biodh Apple ag àrdachadh a’ phrìs mar thoradh air na h-atharrachaidhean loidhne-loidhne, leithid toirt a-steach frèam alloy titanium brùideil agus bezels nas taine. Tha an iPhone 15 Pro Max ùr cuideachd a’ nochdadh A17 SoC nas luaithe le GPU aonaichte a bheir taic do lorg ghathan.

Tha e cudromach cuimhneachadh nach e àrdachadh prìs a th’ anns a’ phrìs $1,199 airson a’ mhodail 256GB leis gun do chuir Apple cosgais air an aon uiread airson an aon chomas stòraidh an-uiridh. Ach, chan eil an roghainn aig prìs nas ìsle le 128GB de stòradh ri fhaighinn tuilleadh.

A bharrachd air na h-atharrachaidhean prìsean is stòraidh, tha Apple cuideachd air ùrachaidhean sònraichte eile a dhèanamh dha na iPhones aige. Tha a ’chompanaidh mu dheireadh air puirt USB-C a chuir an àite a’ phort Lightning a tha a ’fàs nas sine thairis air na fònaichean aca, a’ toirt a-steach an AirPods Pro. Tha am port USB-C a’ toirt taic don inbhe USB 3 nas luaithe le astaran gluasaid suas ri 10Gbps. Ach, feumaidh luchd-cleachdaidh càball USB 3 seòrsa C a cheannach air leth.

A bharrachd air an sin, tha an t-sreath iPhone 15 a-nis a’ toirt taic do chìsean Qi2, a tha mar an ìre cosgais ùr aig Apple stèidhichte air a’ chosgais MagSafe aige fhèin. Tha na modalan Pro cuideachd air Putan Gnìomh gnàthaichte a chuir an àite an t-seann fhàinne / crith, coltach ris an fhear a lorgar air fònaichean sreath Apple Watch Ultra.

Còmhla ris an iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max, tha Apple cuideachd air modalan iPhone 15 agus 15 Plus ainmeachadh. Tha na modailean sin a’ nochdadh an Eilean Dynamic agus a’ sealbhachadh na sgoltagan A16 Bionic bho mhodalan Pro na bliadhna an-uiridh. Tha na prìsean tòiseachaidh airson an iPhone 15 agus 15 Plus fhathast mar a bha iad an-uiridh aig $799 agus $899 fa leth.

Gu h-iomlan, thig an iPhone 15 Pro Max ùr le prìs tòiseachaidh nas àirde, ach tha e a ’tabhann barrachd stòraidh agus raon de fheartan agus leasachaidhean ùra an taca ris an fhear a bh’ ann roimhe.

stòran:

- An Verge