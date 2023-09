Sreath Freiceadan Carbon-Neodrach 9 aig Apple: Sùil nas dlùithe air a ’bhuaidh gnàth-shìde nas motha

Dh’ ainmich Apple o chionn ghoirid gun deach an Apple Watch Series 9 aca a leigeil ma sgaoil, a tha iad ag ràdh a bhith mar a’ chiad toradh gualain-neodrach aige. Ged a tha seo gu dearbh na cheum air adhart, tha e riatanach sgrùdadh a dhèanamh air an dealbh nas motha de bhuaidh àrainneachdail a’ chompanaidh an àite a bhith ag amas a-mhàin air seasmhachd toradh fa leth.

Chan eil inbhe gual-neodrach Sreath 9 Apple Watch a’ buntainn ach ri measgachadh sònraichte de chùisean agus bannan. A bharrachd air an sin, tha Apple an dùil stad a chuir air reic ghoireasan leathair, leithid bannan faire agus cùisean fòn, gus sgaoilidhean gasa taigh-glainne a lughdachadh. Ach, nuair a thathar a’ measadh geallaidhean gnàth-shìde companaidh, tha e deatamach coimhead nas fhaide na seasmhachd toraidh fa leth agus beachdachadh air lughdachadh iomlan buaidh àrainneachdail.

Tha Apple ag amas air neodalachd gualain a choileanadh ro 2030, a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach air am bu chòir dhuinn a’ chompanaidh a mheasadh. A thaobh an Apple Watch Series 9, bidh suaicheantas air a’ chùis taghte agus cothlamadh còmhlan a’ mhodail seo, còmhla ris an Apple Watch Ultra 2 agus Apple Watch SE, a’ nochdadh neodachd gualain. Tha Apple a’ toirt buaidh air lughdachadh sgaoilidhean sa phròiseas cinneasachaidh gu leasachaidhean stuthan, dealain agus còmhdhail, a’ toirt a-steach barrachd gabhail ri lùth glan le solaraichean. Bithear a’ cuir an aghaidh sgaoilidhean sam bith a tha air fhàgail tro phròiseactan stèidhichte air nàdar, leithid iomairtean ath-choillteachadh a chuireas ri gabhail ri CO2. A bharrachd air an sin, tha Apple a’ gealltainn a bhith a rèir cleachdadh an dealain ris a bheil dùil aig luchd-ceannach airson a bhith a’ cur cosgais air modalan Apple Watch a tha neo-ghualain le bhith a’ tasgadh ann am pròiseactan lùth ath-nuadhachail.

Mar phàirt den dealas a thaobh seasmhachd, tha Apple air stuth microtwill ris an canar FineWoven a chuir an àite leathar, ag ràdh gu bheil sgaoilidhean gualain gu math nas ìsle aige an taca ri leathar. Tha an eadar-ghluasad seo ag amas air sgaoilidhean gasa taigh-glainne bho chrodh a lughdachadh, a bhios a’ sgaoileadh meatan, gas taigh-glainne làidir a dh’ adhbhraicheas atharrachadh clìomaid.

Ach, ged a tha lughdachadh sgaoilidhean bho thùsan sònraichte cudromach, chan eil sin gu riatanach a’ nochdadh an adhartais iomlan a tha companaidh a’ dèanamh a dh’ionnsaigh na h-amasan gnàth-shìde aca. Faodaidh companaidh aon toradh a dhèanamh nas lugha de charbon ach cuir an aghaidh a’ choileanaidh seo le bhith a’ reic meud nas motha den toradh sin, a’ leantainn gu na h-aon no eadhon barrachd sgaoilidhean gasa taigh-glainne.

Tha an aithisg adhartais àrainneachd as ùire aig Apple a’ nochdadh crìonadh ann an làn sgaoilidhean gualain, leis a’ chompanaidh a’ toirt a-mach co-ionann ri 20.6 millean tunna meatrach de charbon dà-ogsaid ann an 2022. Gus coinneachadh ris na h-amasan gnàth-shìde aige, feumaidh Apple sgaoilidhean lom-neoni a choileanadh ro dheireadh na deichead. Tha e cudromach gun lean an adhartas, mar a chithear le dreuchd Octavia Spencer mar Mother Nature ann an skit aig tachartas Apple o chionn ghoirid, a ’cur an cuimhne a’ chompanaidh gun a bhith a ’briseadh-dùil a mhàthair.

Stòran: Apple