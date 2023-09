Tachartas cur air bhog Apple's Wonderlust: iPhone 15, AirPods le USB C, agus Apple Watches ùra

Thathas an dùil gun cum Apple an tachartas cur air bhog Wonderlust ris an robh dùil a bhios a’ taisbeanadh raon de thoraidhean ùra. Thèid an tachartas a chumail aig 10: 30f àm Innseanach aig prìomh oifis Apple ann an Cupertino. Tha Wonderlust, mar a tha e air a mhìneachadh ann am Urban Dictionary, a’ ciallachadh “Am miann a bhith ann an staid iongnadh cunbhalach,” a tha a rèir amas Apple gus iongnadh is iongnadh a chuir air luchd-cleachdaidh.

Is e aon de phrìomh thachartasan an tachartais foillseachadh an loidhne ùr iPhone, anns a bheil ceithir modalan: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max. Thathas an dùil gum bi teicneòlas adhartach agus coileanadh nas fheàrr aig na iPhones ùra sin, a’ frithealadh air feumalachdan luchd-dealasach Apple.

A bharrachd air na iPhones, tha dùil gum foillsich Apple cuideachd an ath ghinealach de Apple Watch Series 9. Ach, chan eil iomradh sam bith air Apple Watch Ultra no Apple Watch SE am-bliadhna, a’ moladh gum bi am fòcas air an t-sreath shuaicheanta 9. modail.

Dhaibhsan a tha airson an tachartas Wonderlust fhaicinn, tha grunn roghainnean rim faighinn. Faodaidh luchd-cleachdaidh tadhal air làrach-lìn Apple agus seòladh gu duilleag tachartasan Apple gus an sruth beò fhaicinn gu dìreach. Air an làimh eile, thèid an tachartas a chraoladh air duilleag YouTube oifigeil Apple, àrd-ùrlar a tha a’ chompanaidh air a bhith a’ cleachdadh airson tachartasan sruthadh beò airson grunn bhliadhnaichean.

Is e roghainn eile an tachartas fhaicinn tron ​​​​app Apple TV, a thathar an dùil a bhios a’ nochdadh an liostadh airson tachartas cur air bhog an iPhone 15, a ’toirt seachad eòlas gun fhiosta dha luchd-cleachdaidh.

Tha tachartas cur air bhog Apple's Wonderlust a’ gealltainn gun toir e toraidhean agus feartan ùra inntinneach chun mhargaidh. Ge bith an e an iPhone 15 ris a bheil dùil mòr no an Apple Watch Series 9 leasaichte, tha luchd-dealasach Apple a-staigh airson cuirm.

stòran:

- Faclair Bailteil (www.urbandictionary.com)

- Làrach-lìn Apple (www.apple.com/apple-events/)

- duilleag YouTube Apple