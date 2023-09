Bidh Apple a’ nochdadh Apple Watch Ultra 2 le ùrachadh a-staigh

Tha Apple air an smartwatch ainmeil as ùire aige ainmeachadh o chionn ghoirid, an Apple Watch Ultra 2. Ged a tha dealbhadh an Ultra 2 fhathast coltach ris an fhear a bh’ ann roimhe, chaidh na leasachaidhean mòra a dhèanamh air an inneal. Le cumhachd bho S9 SiP Apple, anns a bheil einnsean neural ceithir-cridhe agus sliseag àite ultra-leathann U2, tha an Ultra 2 a’ tabhann feartan adhartach leithid giullachd Siri air-inneal agus lorg àite nas cruinne.

Tha taisbeanadh leasaichte aig an Ultra 2, air a rangachadh airson 3,000 nits, ga fhàgail mar an taisbeanadh as soilleire a chunnacas a-riamh air Apple Watch. Tha Apple ag agairt gum faod dùil a bhith aig luchd-cleachdaidh suas ri 72 uair de bheatha bataraidh nuair a tha iad ann am modh cumhachd ìosal. A bharrachd air an sin, tha cùis an Ultra 2 air a dhèanamh bho titanium ath-chuairtichte 95 sa cheud, a’ nochdadh dealas Apple airson seasmhachd.

Ged a tha ùrachadh bathar-cruaidh sònraichte, faodaidh luchd-cleachdaidh Apple Watch cuideachd a bhith an dùil ri atharrachaidhean mòra le toirt a-steach watchOS 10. Bheir an t-ùrachadh seo widgets, ìomhaighean app ath-dhealbhaichte, agus feartan mapaidh is rothaireachd ùra chun eadar-aghaidh faire. Bidh an Ultra 2 cuideachd a’ toirt a-steach aghaidh faire ùr, leis an t-ainm Modular Ultra, a bhios a’ cleachdadh oir a-muigh an taisbeanaidh. A bharrachd air an sin, tha gluasad ùr le tap dùbailte a’ sìmpleachadh tòiseachadh agus crìochnachadh fiosan fòn.

Tha an Apple Watch Ultra 2 ri fhaighinn airson ro-òrdugh aig prìs tòiseachaidh de $799 agus tòisichidh e air a chuir air 22 Sultain. Bha an tachartas cur air bhog, a chaidh a chumail aig Apple Park ann an Cupertino, cuideachd a’ toirt a-steach ùrachaidhean don Apple Watch Series 9 agus am modal SE nas ruigsinneach.

