A’ toirt a-steach an t-sreath ùr Apple Watch 9

Tha Apple air an Apple Watch Series 9 a thoirt a-steach gu h-oifigeil, an cur-ris as ùire ris an loidhne smartwatch aca. Is e aon de phrìomh fheartan an t-Sreath 9 an Apple S9 SiP ùr, a bheir seachad leasachaidhean mòra ann an coileanadh agus comas-gnìomh.

Tha CPU leasaichte aig an S9 SiP, GPU 30% nas luaithe, agus einnsean neural 4-core. Bidh na h-ùrachaidhean sin a’ leantainn gu astar dùbailte airson gnìomhan ionnsachadh innealan, a’ dèanamh an smartwatch eadhon nas comasaiche na bha roimhe. Tha an einnsean neural leasaichte cuideachd a’ leigeil le iarrtasan Siri a bhith air an giullachd air an inneal fhèin, a’ dèanamh cinnteach à obrachaidhean nas luaithe agus nas tèarainte.

Is e cur-ris sònraichte eile ris an t-Sreath 9 a’ chip ùr ultrawide-band. Leigidh a’ chip seo le luchd-cleachdaidh an iPhone ceangailte aca a phing agus a lorg, coltach ri mar a tha AirTag ag obair. A bharrachd air an sin, tha an t-sreath 9 a’ nochdadh taisbeanadh a dh’ atharraicheas ìrean soilleireachd, le 2,000 nits aig a’ char as àirde agus 1 nit aig a’ char as lugha.

Is e aon de na feartan sònraichte san t-sreath 9 an gluasad “tap dùbailte”. Tha an gluasad seo a’ leigeil le luchd-cleachdaidh smachd a chumail air a’ phutan bun-sgoile ann an app le bhith a’ cnagadh dà uair air an òrdag agus am meur-chlàr còmhla, ga dhèanamh nas fhasa gnìomhan cumanta a choileanadh leithid a’ chruach spaideil a chuir air bhog no fiosan a fhreagairt.

Tha Apple cuideachd air an Apple Watch Ultra 2 fhoillseachadh, a tha a’ roinn mòran de na h-aon fheartan ris an t-sreath 9 ach a tha a’ tabhann comasan taisbeanaidh eadhon nas soilleire suas ri 3,000 nits. Tha an Ultra 2 a’ toirt a-steach aghaidh faire ùr ris an canar Modular Ultra, air a dhealbhadh gu sònraichte airson lùth-chleasaichean agus luchd-dealasach a-muigh a dh’ fheumas co-chomharran GPS, fiosrachadh àrdachaidh, no tomhas doimhneachd uisge.

Tha an dà chuid an Apple Watch Series 9 agus an Ultra 2 rim faighinn airson ro-òrdugh a’ tòiseachadh an-diugh agus thèid an cur air bhog gu h-oifigeil air 22 Sultain. Tha prìs an t-Sreath 9 aig $399, agus cosgaidh an Ultra 2 $799. Tha Apple cuideachd air bannan-dùirn “FineWoven” a tha càirdeil don àrainneachd a thoirt a-steach mar roghainn airson an t-sreath Apple Watch.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu na chaidh ainmeachadh aig Tachartas Wonderlust Apple, thoir sùil air ar cruinneachadh farsaing.

