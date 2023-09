Bidh Apple a’ nochdadh Sreath Apple Watch 9: Nas luaithe, nas sgiobalta agus nas seasmhaiche

Tha Apple air an inneal caitheamh as ùire aige, an Apple Watch Series 9, a thoirt a-steach gu h-oifigeil aig tachartas Wonderlust a chaidh a chumail ann an Cupertino. Tha an smartwatch ùr uidheamaichte leis a’ chip S9 cumhachdach, a’ bòstadh àrdachadh 60% ann an astar agus GPU 30% nas luaithe an taca ris an fhear a bh’ ann roimhe.

Is e aon de na feartan sònraichte ann an Sreath Apple Watch 9 toirt a-steach WatchOS 10 agus am feart Name Drop. Leigidh am feart seo le luchd-cleachdaidh fiosrachadh pearsanta a cho-roinn nuair a tha iad faisg air neach-cleachdaidh eile leis an aon inneal. A bharrachd air an sin, tha amalachadh teicneòlas Ultrawideband ag àrdachadh eadar-obrachalachd leis an HomePod agus ag àrdachadh gnìomhachd Find My.

Tha taisbeanadh an Apple Watch Series 9 a’ tabhann comasan soilleireachd drùidhteach, bho 2,000 nits aig an ìre as àirde gu aon nit aig an ìre as ìsle. Tha toirt a-steach feart slàinte Siri a’ leigeil le luchd-cleachdaidh ùrachaidhean slàinte fhaighinn tro òrdughan gutha. Tha am feart seo a’ faighinn taic bhon einnsean neural ùraichte, a chuireas ri astar tar-sgrìobhaidh teacsa le 25% an taca ris a’ chip S8.

Is e cur-ris sònraichte ris an Apple Watch Series 9 am feart Double Tap. A’ cleachdadh an t-siostam cuir a-steach seo, faodaidh luchd-cleachdaidh diofar ghnìomhan a dhèanamh leithid a bhith a’ freagairt fiosan no a’ cuir dheth rabhaidhean le bhith a’ cnagadh am meur-chlàr agus an òrdag còmhla. Tha dùil gum bi am feart seo ri fhaighinn an ath mhìos.

A’ co-thaobhadh ri dealas Apple a thaobh seasmhachd, is e an Apple Watch Series 9 a’ chompanaidh “a’ chiad toradh a-riamh gualain neo-phàirteach”. Tha coileanadh na h-inbhe seo mar thoradh air a bhith a’ cleachdadh barrachd phàirtean ath-chuartaichte, a’ toirt a-steach cobalt, pacadh nas fheàrr, agus faighinn creideasan gualain “àrd-inbhe”.

Faodaidh luchd-ceannach taghadh bho raon de roghainnean dath airson an t-Sreath 9, a’ toirt a-steach solas rionnag, airgead, meadhan oidhche, Bathar Dearg, agus dath pinc ùr. Is e a’ phrìs tòiseachaidh airson an Apple Watch Series 9 $399, le ro-òrdughan a’ tòiseachadh an-diugh agus luingearachd a’ tòiseachadh air 22 Sultain.

Mìneachaidhean:

- S9 chip: A ’chip as ùire a chaidh a leasachadh le Apple airson na h-innealan caitheamh aige, a’ toirt seachad coileanadh nas fheàrr.

- Ultrawideband: Teicneòlas conaltraidh gun uèir a leigeas le gluasad dàta astar-bann goirid eadar innealan.

- Einnsean neural: Pàirt de chips Apple a tha gu sònraichte a’ cleachdadh inntleachd fuadain agus gnìomhan ionnsachaidh innealan.

stòran:

- Tachartas Apple Wonderlust ann an Cupertino.