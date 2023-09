Bidh Apple ag ainmeachadh Sreath Apple Watch 9: Dè a tha ùr?

Tha Apple air an tionndadh as ùire den uaireadair smart mòr-chòrdte aige, an Apple Watch Series 9, fhoillseachadh aig an tachartas sònraichte aige leis an t-ainm “Wonderlust.” Tha an aon dealbhadh aig an Apple Watch ùr ris an fhear a bh’ ann roimhe ach thig e le ùrachadh sònraichte a thaobh a phròiseasar agus mothachairean.

Is e aon de na leasachaidhean mòra ann an Sreath Apple Watch 9 toirt a-steach an SiP (siostam ann am pasgan) S9. Tha am pròiseasar ùr seo a ’nochdadh GPU agus CPU nas luaithe, a’ leantainn gu amannan luchdachadh nas lugha nuair a bhios iad a ’fosgladh aplacaidean no ag ath-thòiseachadh an t-siostam. Gheibh luchd-cleachdaidh eòlas air coileanadh nas fheàrr agus obrachadh nas rèidh.

A bharrachd air an sin, tha an S9 SiP a’ toirt a-steach dreach ùr de chip bann-leathann ultra-leathann Apple. Coltach ris a ’chip U1, tha an teicneòlas bann-leathann leasaichte a’ toirt seachad “mothachadh spàsail.” Leigidh seo le Apple Watch gu mionaideach far a bheil innealan co-fhreagarrach eile faisg air làimh. Tha an gnìomh bann-leathann leasaichte a’ neartachadh am feart Find My agus a’ fosgladh an dorais gu cothroman ùra.

Ged nach eil an Apple Watch Series 9 a ’toirt a-steach feartan slàinte ùra sam bith, tha e a’ nochdadh mothachadh ìre cridhe leasaichte airson cruinneas nas fheàrr. Tha Apple cuideachd air gyroscope ùr a chuir ris a leigeas le luchd-cleachdaidh smachd a chumail air an uaireadair le gluasad dà-chliù, a’ cur às don fheum air suathadh air an sgrion.

Is e àrdachadh sònraichte eile an taisbeanadh nas soilleire de Sreath Apple Watch 9. Le soilleireachd suas ri 2000 nits, tha an scrion a’ lìbhrigeadh seallaidhean sgoinneil, eadhon ann an solas soilleir na grèine. Nuair nach eilear ga chleachdadh, bidh an taisbeanadh a’ dol sìos gu dìreach 1 nit, a’ gleidheadh ​​beatha bataraidh.

Tha an Apple Watch Series 9 ùr ri fhaighinn ann an dreachan 41mm agus 45mm, air a chiùradh ann an alùmanum agus stàilinn gun staoin. Bidh prìsean airson Sreath 9 a’ tòiseachadh aig $399. Tha ro-òrdughan airson an Apple Watch Series 9 a-nis fosgailte, agus thèid a chuir air bhog gu h-oifigeil ann an stòran air 22 Sultain.

Stòran: Apple [cuir URL ris]