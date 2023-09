Na bu chòir a bhith an dùil bho uaireadairean ùra Apple: Sreath 9 agus Ultra 2

Thathas an dùil gun nochd Apple an t-sreath ùr iPhone 15 aca, a bharrachd air an ath ghinealach de Apple Watch Series 9 agus Apple Watch Ultra 2 aig an tachartas ‘Wonderlust’ aca. Fhad ‘s a tha fiosrachadh mun iPhone 15 air a bhith a’ cuairteachadh, tha na h-uaireadairean ùra air a bhith gu ìre mhòr nan dìomhaireachd. Seo na bu chòir a bhith an dùil bho na h-uaireadairean a tha ri thighinn aig Apple agus na h-atharrachaidhean mòra a dh’ fhaodadh iad a thighinn.

A rèir aithisg Bloomberg o chionn ghoirid le Mark Gurman, bidh dealbhadh coltach ri Apple Watch Series 9 agus Ultra 2 ris na modalan gnàthach ach dh’ fhaodadh iad a bhith a ’toirt a-steach pròiseasar ùr agus grunn ùrachaidhean mothachaidh is phàirtean. Dh’ fhaodadh seo a bhith a’ toirt a-steach sensor ìre cridhe nas cruinne, ag àrdachadh comasan tracadh fallaineachd nan uaireadairean. Thathas cuideachd ag aithris gu bheil na h-uaireadairean ùra a’ tighinn le sgiob U2 ùr, dreach leasaichte den chip ultra-leathann a th’ ann mar-thà.

Dhaibhsan a tha dèidheil air dàn-thuras, faodaidh Apple Apple Watch Ultra 2 ùr uile-dubh a thoirt a-steach. Tha am modail Ultra gnàthach ainmeil airson a chòmhdach titanium agus a thogail glainne seasmhach, a tha air leth freagarrach airson gnìomhan a-muigh leithid coiseachd agus dàibheadh. Ach, cha robh e ri fhaighinn ach ann an aon dath, liath. Gus dèiligeadh ris a’ chuingealachadh seo, faodaidh Apple dreach uile-dubh den Ultra 2 a thabhann.

Tha fathannan air a bhith ann mu ath-dhealbhadh mòr airson an Apple Watch, coltach ri buaidh an iPhone X air an iPhone. Bhathar an dùil an uaireadair ath-dhealbhaichte seo, le taisbeanadh microLED, a chuir air bhog an toiseach ann an 2024. Ach, tha e coltach gum faodadh dàil a chuir air a leigeil ma sgaoil chun dàrna leth den deichead seo. Tha luchd-anailis a’ moladh gu bheil coltas ann gun tèid am microLED Apple Watch Ultra a chuir air bhog ann an Q1 2026 an àite an dàrna leth de 2025 ris an robh dùil roimhe.

Fhad ‘s a tha an t-sreath iPhone 15 air mòran aire a tharraing, tha na h-uaireadairean ùra aig Apple air fuireach an ìre mhath fon radar. Is dòcha nach eil an t-sreath 9 agus Ultra 2 gu math eadar-dhealaichte ann an coltas bhon fheadhainn a thàinig roimhe, ach tha coltas ann gum bi na pròiseasairean ùraichte aca, mothachairean leasaichte, agus toirt a-steach Ultra 2 uile-dubh gan dèanamh nan roghainnean làidir dha luchd-dealasach Apple agus luchd-cleachdaidh a tha ag amas air fallaineachd.

