Na h-ùrachaidhean as ùire air Sreath 9 Apple Watch agus Watch Ultra 2

Tha an t-sreath Apple Watch a’ leantainn air adhart ag adhartachadh a fheartan agus a dhealbhaidhean le gach ginealach ùr. Thathas an dùil gun toir tachartas Apple an-diugh a-steach an ginealach Watch 9 as ùire agus ùrachadh airson modal Watch Ultra. Ged a tha coltas gur e ùrachaidhean ath-aithriseach a th’ anns an dà mhodail, tha grunn phrìomh phuingean ann as fhiach iomradh a thoirt orra.

Is e an ùrachadh as cudromaiche airson an t-sreath Apple Watch toirt a-steach an S9 chipset, a thathas a’ meas mar an ùrachadh as motha bhon a chaidh a’ chip S6 a chleachdadh anns an t-sreath faire 6. Stèidhichte air aithisgean, bidh an chipset S9 stèidhichte air 5nm A15 SoC aig Apple, a’ tabhann buannachdan coileanaidh sònraichte agus èifeachdas nas fheàrr an coimeas ri ginealaichean roimhe.

Is e cur-ris sònraichte eile an dà chuid an t-sreath Watch 9 agus Watch Ultra 2 a bhith a’ toirt a-steach chip U2 Ultra Wideband (UWB). Bheir a’ chip seo seachad mionaideachd àite nas fheàrr agus tha e cuideachd gu bhith air fhilleadh a-steach don t-sreath iPhone 15 a tha ri thighinn agus headset Vision Pro.

A thaobh tracadh slàinte, thathar an dùil gun toir Apple a-steach sensor ìre cridhe optigeach ùraichte airson an t-sreath Watch 9 agus Ultra 2. Thathas an dùil gun lìbhrig an sensor ùr seo toraidhean nas cruinne an taca ris an fhear a bh’ ann roimhe.

Is e aon de na feartan fathann airson an Watch Ultra 2 còmhdach nas aotroime, a ghabhadh a choileanadh tro bhith a’ cleachdadh pàirtean clò-bhuailte 3D. Thathas an dùil gun dèan an lughdachadh cuideim seo an Watch Ultra 2 nas comhfhurtail a chaitheamh.

A bharrachd air an sin, tha dùil ri roghainnean dath ùra airson an dà chuid an t-Sreath 9 agus Watch Ultra 2. Dh’ fhaodadh an dreach alùmanum den Watch 9 a thighinn ann an roghainn pinc, fhad ‘s a thathar ag aithris gu bheil an Watch Ultra 2 ri fhaighinn ann an dubh caol agus airgead. Is dòcha gum bi roghainnean ùra ann cuideachd airson bannan faire, a’ toirt a-steach roghainnean fighte agus bucall magnetach.

Gu crìch, tha an Apple Watch Series 9 agus Watch Ultra 2 a’ gealltainn grunn ùrachaidhean agus cur-ris gus coileanadh, mionaideachd agus bòidhchead àrdachadh. Le toirt a-steach an chipset S9, chip U2 UWB, mothaiche ìre cridhe ùraichte, còmhdach nas aotroime, agus dathan is bannan ùra, tha Apple a’ leantainn air adhart a’ leasachadh a thabhartasan smartwatch.

Mìneachaidhean:

- S9 chipset: A’ chip as ùire a chaidh a chleachdadh san t-sreath Apple Watch, a’ tabhann coileanadh agus èifeachdas nas fheàrr.

- Sliseag bann-leathann U2 Ultra (UWB): Sliseag a bheir seachad mionaideachd àite nas fheàrr airson innealan.

- Mothachadh ìre cridhe optigeach: sensor air a chleachdadh gus ìre cridhe a thomhas gu optigeach, mar as trice air a chaitheamh air an dùirn.

- Pàirtean clò-bhuailte 3D: Co-phàirtean den uaireadair a tha air an dèanamh a’ cleachdadh teicneòlas clò-bhualaidh 3D.

