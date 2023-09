Apple gus iPhone 15, Sreath Apple Watch 9, agus barrachd fhoillseachadh aig Tachartas Wonderlust

Tha dùil ri tachartas cur air bhog Apple, Wonderlust, airson 12 Sultain, agus tha dùil gun toir e grunn thoraidhean ùra inntinneach. Thathas an dùil gun seall an tachartas an loidhne iPhone 15 ris an robhar a’ feitheamh o chionn fhada, còmhla ris an Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, agus an AirPods Pro 2.

Tha dùil ri mòran mun iPhone 15, leis gu bheil fathann ann gun toir Apple a-steach feartan ùr-nodha agus atharrachaidhean dealbhaidh mòra. Tha stòran a’ moladh gum bi trì modalan anns an loidhne ùr iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max. Thathas an dùil gum bi taisbeanaidhean nas fheàrr aig na h-innealan, siostaman camara adhartach, agus cumhachd giollachd nas fheàrr. A bharrachd air an sin, tha fathannan ann mu fheart Touch ID nach eil air a thaisbeanadh agus taic airson ìrean ùrachaidh àrd.

Thathas an dùil gun tèid an Apple Watch Series 9 fhoillseachadh aig an tachartas cuideachd. Ged a tha mion-fhiosrachadh cuibhrichte, tha luchd-ceannach a’ ghnìomhachais a’ cumail a-mach gum bi an smartwatch ùr a’ bòstadh comasan tracadh slàinte nas fheàrr agus beatha bataraidh nas fheàrr. A bharrachd air an sin, tha fathannan ann mu fhactar cruth ath-dhealbhaichte agus roghainnean còmhlan faire ùr.

A bharrachd air an sin, thathas an dùil gun seall an tachartas an Apple Watch Ultra 2, a thathas ag aithris gu bheil taisbeanadh cruinn aige, coltach ri uaireadairean traidiseanta. Thathas an dùil gum bi an inneal ag amas air daoine a tha dèidheil air fallaineachd le feartan adhartach tracadh eacarsaich agus raon de thagraidhean a tha ag amas air slàinte.

Mu dheireadh, tha dùil gum foillsich Apple an AirPods Pro 2, a thig às deidh na fònaichean-cluaise mòr-chòrdte aige. Tha fathannan a’ moladh gum bi na AirPods ùra a’ nochdadh càileachd fuaim nas fheàrr, cuir dheth fuaim gnìomhach, agus beatha bataraidh nas fheàrr.

A thaobh prìsean agus ruigsinneachd, tha coltas ann gun tèid mion-fhiosrachadh ainmeachadh tron ​​​​tachartas. Mar as trice bidh toraidhean Apple a’ tighinn le tag prìs àrd, ach gu tric bidh a ’chompanaidh a’ tabhann diofar rèiteachaidhean stòraidh gus frithealadh air diofar bhuidseatan.

Leis an tachartas Wonderlust dìreach timcheall air an oisean, tha luchd-leantainn Apple agus luchd-dealasach teignigeach le chèile a’ feitheamh gu dùrachdach ri bhith a’ foillseachadh nan innealan sin ris an robh dùil.

