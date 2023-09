Bidh Apple a’ gabhail ri cosgais USB-C ann an loidhne toraidh ùr

O chionn ghoirid nochd Apple an raon toraidh as ùire aige, a’ taisbeanadh leasachaidhean air na smartwatches agus fònaichean-làimhe aige. Ged a bha grunn fheartan ùra drùidhteach ann, is e an atharrachadh as cudromaiche gabhail ri cosgais USB-C. Tha an gluasad seo a’ tighinn leis gu bheil luchd-lagh Eòrpach air òrdachadh gum feum cosgais USB a bhith aig a h-uile inneal teignigeach so-ghiùlain a thèid a reic air a’ mhòr-thìr ro dheireadh na h-ath-bhliadhna.

Tha cur-ris port USB-C ris an iPhone suaicheanta na fhìor imeachd dha Apple. Tha a’ chompanaidh, a tha ainmeil airson an ùr-ghnàthachadh, air a dhol air dheireadh air farpaisich teicneòlais eile san raon seo. Ach, an àite a bhith a’ cruthachadh dreach air leth den inneal airson margaidh na h-Eòrpa, tha Apple air roghnachadh am port USB-C a dhèanamh àbhaisteach thairis air na fònaichean sgairteil aige air feadh an t-saoghail.

Tha luchd-cleachdaidh air dealas a nochdadh mun ghluasad seo a dh’ ionnsaigh cosgais uile-choitcheann. Tha mòran a’ cur luach air cho goireasach ‘s a tha e a bhith a’ cleachdadh an aon sheòrsa càball cosgais airson na h-innealan aca gu lèir. Bidh an fheadhainn a bhios a’ siubhal gu tric ga fhaighinn gu sònraichte buannachdail, leis gu bheil e a’ cur às don fheum air iomadh càball a ghiùlan.

Tha Catherine Warren, neach-tionnsgain meadhanan is teicneòlais, a’ cur fàilte air a’ ghluasad a dh’ ionnsaigh cunbhalachadh, ag ràdh, “Bho mo bheachd-sa, tha rud sam bith àbhaisteach math. Is e ceum beag adhartach a tha seo a dh’ ionnsaigh co-chòrdalachd a tha sinn uile às deidh mar luchd-cleachdaidh. ”

Tha Gay Gordon-Byrne, stiùiriche gnìomh buidheann lobaidh luchd-cleachdaidh an Right to Repair Foundation, ag aithneachadh luach àithne an EU ach tha e fhathast teagmhach mu na tha Apple air a bhrosnachadh. Tha i a’ moladh gum faodadh Apple feuchainn ri cus cuideam a chuir air an atharrachadh seo, leis gu bheil iad toilichte rud sam bith a dhèanamh a bheir orra coimhead math. Ach, tha i fhathast a’ faicinn gabhail ri cìsean USB-C mar leasachadh adhartach.

