Bidh Apple a’ nochdadh Chip A17 Pro cumhachdach aig Tachartas Bliadhnail

Chuir Apple iongnadh air luchd-dealasach teicneòlais le bhith a’ nochdadh a ’chiad chip“ Pro ”aige, an A17 Pro, aig an tachartas tuiteam bliadhnail aca. Le meud nanometer 3, is e an A17 Pro an silicon gluasadach as cumhachdaiche aig Apple gu ruige seo, le transistors drùidhteach 17 billean agus CPU sia-cridhe. Tha a’ chip ùr seo a’ tabhann leasachaidhean mòra ann an coileanadh an taca ris an fhear a bh’ ann roimhe, an A16.

A rèir Apple, tha an dà chores coileanaidh aig an A17 Pro 10 sa cheud nas luaithe na an A16, fhad ‘s a tha na ceithir coraichean èifeachdais aige a’ toirt seachad coileanadh nas fheàrr gach watt. A bharrachd air an sin, thathas ag aithris gu bheil an GPU 6-core 20 sa cheud nas luaithe na bha e roimhe agus a’ toirt a-steach feartan grafaiceachd adhartach leithid lorg ghathan luathaichte bathar-cruaidh.

Tha comasan leasaichte an A17 Pro gu sònraichte tarraingeach do luchd-leasachaidh geama. Rè an tachartais, dh’ ainmich Apple gum biodh tiotalan mòr-chòrdte leithid Resident Evil 4, Resident Evil Village, agus The Division Resurgence a ’dèanamh an slighe chun iPhone, a’ taisbeanadh comas cluich a ’chip chumhachdach seo.

Is dòcha gu bheil cuid a’ faighneachd carson a thagh Apple an A17 Pro a chuir air a’ chip seo. Tha prothaideachadh ag èirigh a thaobh an tèid dreach nas lugha den chip seo a chleachdadh ann an iPhone 16 an ath-bhliadhna. Bheir an co-dhùnadh ro-innleachdail seo barrachd sùbailteachd dha Apple san àm ri teachd. An àite a bhith a’ toirt air falbh feartan sònraichte ann am modail nach eil cho daor, faodaidh iad dìreach sliseag beagan nas slaodaiche a thoirt a-steach a tha fhathast a’ tabhann ùrachadh bhon A16.

Mar a nochdas barrachd mion-fhiosrachaidh bho thachartas 'Wonderlust' Apple, tha luchd-dealasach teignigeach gu mòr an dùil ris na cothroman a tha romhpa leis a’ chip A17 Pro. Tha e soilleir gu bheil Apple a’ putadh crìochan ùr-ghnàthachadh sileaconach gluasadach, ag ullachadh na slighe airson coileanadh nas fheàrr agus eòlas cleachdaiche eadhon nas bogadh.

stòran:

