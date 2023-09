Apple gus iPhone 15 a thog na h-Innseachan a chuir air bhog air Latha Deasbaid Reic Cruinneil

Thathas an dùil gun dèan Apple Inc. atharrachadh mòr air an ro-innleachd aige le bhith a’ cur air bhog an iPhone 15 a thog na h-Innseachan air a’ chiad latha de reic, a’ comharrachadh a’ chiad uair a bhios inneal cruinnichte gu h-ionadail ri fhaighinn air latha deasbaid na cruinne. Fhad ‘s a thig a’ mhòr-chuid de dh'aonadan iPhone 15 fhathast à Sìona, tha an gluasad seo a ’nochdadh na comasan saothrachaidh a tha a’ sìor fhàs anns na h-Innseachan agus oidhirp Apple gus an riochdachadh aca iomadachadh taobh a-muigh Sìona.

Tha dùil gun tèid an iPhone 15 fhoillseachadh Dimàirt, le reic a’ tòiseachadh anns na làithean no na seachdainean às deidh an tachartais. Thòisich cinneasachadh an iPhone 15 air a’ mhìos a chaidh aig factaraidh ann an ceann a deas stàite Tamil Nadu, air a ruith leis an t-solaraiche Foxconn Technology Group. Ged a dh ’fhaodadh dàil bheag tachairt mar thoradh air botail logistics, tha fòcas Apple air a’ bheàrn eadar an gnìomhachd Innseanach is Sìneach aige a lughdachadh ri fhaicinn.

Tha brosnachaidhean a’ Phrìomhaire Narendra Modi gus saothrachadh ionadail a bhrosnachadh, còmhla ri ro-innleachd Apple gus eisimeileachd air Sìona a lughdachadh am measg teannachadh malairt, air na h-Innseachan a dhèanamh mar mhargaidh chudromach airson oidhirpean iomadachaidh Apple. Ron iPhone 14, cha deach ach bloigh bheag de thoraidhean cruinne Apple a chruinneachadh anns na h-Innseachan, le dàil de shia gu naoi mìosan an coimeas ri cinneasachadh Sìona. Ach, chaidh an dàil a lughdachadh gu mòr, a ’leigeil le Apple 7% de na iPhones aige a chruinneachadh anns na h-Innseachan ro dheireadh a’ Mhàirt.

Thathas an dùil gum bi an iPhone 15 na ùrachadh mòr air an inneal, le leasachaidhean air an t-siostam camara air feadh an raoin agus na modalan Pro a’ nochdadh pròiseasar 3-nanometer leasaichte. Tha an loidhne ùr seo deatamach airson Apple gus reic ath-nuadhachadh, leis gu bheil a’ chompanaidh ag aithris gun robh reic a’ crìonadh airson trì chairteal an dèidh a chèile air sgàth iarrtas lag luchd-cleachdaidh ann am prìomh mhargaidhean leithid na SA, Sìona agus an Roinn Eòrpa.

Tha fòcas Apple air na h-Innseachan a’ leudachadh nas fhaide na cinneasachadh, leis gun do dh ’fhosgail a’ chompanaidh a ’chiad stòran reic aca san dùthaich am-bliadhna. Le margaidh a tha a’ fàs gu luath agus reic a’ sìor fhàs, tha na h-Innseachan air am faicinn an dà chuid mar chothrom reic agus mar bhunait cinneasachaidh cudromach airson innealan Apple san fhad-ùine. Thathas an dùil cuideachd gun cruinnich solaraichean eile, leithid Pegatron Corp. agus factaraidh Wistron Corp. a dh’ aithghearr le Tata Group, an iPhone 15 anns na h-Innseachan.

