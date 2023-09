Bidh Apple a’ nochdadh iPhone 15 ùr agus toraidhean inntinneach eile

Tha Apple air an loidhne iPhone as ùire aca ainmeachadh o chionn ghoirid aig an tachartas cur air bhog bliadhnail aca ann an Cupertino, California. A bharrachd air an iPhone 15 ris an robh dùil, tha am fuamhaire tech cuideachd air Apple Watches, Airpods agus uidheamachd inntinneach eile a thoirt a-steach.

Tha dùil gum bi an iPhone 15 na ùrachadh mòr le feartan ùr-ghnàthach agus coileanadh nas fheàrr. Ged a tha mion-fhiosrachadh sònraichte mun inneal cuibhrichte an-dràsta, tha luchd-dealasach Apple a ’feitheamh gu dùrachdach gus barrachd ionnsachadh mu na comasan aige. Tha an othail timcheall an iPhone ùr air a bhith a’ togail airson mìosan, leis gu bheil fathannan agus aoidion air a bhith a’ togail dùil.

Ach chan e an iPhone 15 an aon toradh a bhios Apple a’ nochdadh aig an tachartas. Tha a’ chompanaidh cuideachd a’ toirt a-steach Apple Watches ùra, a tha dualtach a thighinn le feartan tracadh slàinte is fallaineachd leasaichte. A bharrachd air an sin, tha Apple a’ cur Airpods ùra air bhog, a dh’ fhaodadh càileachd fuaim nas fheàrr a thoirt seachad agus cuir às do fhuaim.

Tha an tachartas cur air bhog bliadhnail seo na àm inntinneach dha luchd-dealasach teicneòlais agus luchd-leantainn Apple le chèile. Bheir e cothrom sealladh fhaighinn air na tha an dàn do raon toraidh Apple agus na h-adhartasan as ùire ann an teicneòlas fhaicinn. Bidh an tachartas cuideachd na àrd-ùrlar airson Apple gus a dhealas a thaobh ùr-ghnàthachadh agus dealbhadh a thaisbeanadh.

Coltach ri tachartasan cur air bhog Apple roimhe, tha an iPhone ùr agus toraidhean eile gu cinnteach a’ togail tòrr togail-inntinn agus ùidh. Tha eachdraidh aig Apple mu bhith a’ suidheachadh ghluasadan agus a’ putadh crìochan na tha comasach ann an saoghal teicneòlais. Le foillseachadh an iPhone 15 agus toraidhean ùra eile, tha Apple a ’leantainn air adhart a’ daingneachadh a shuidheachadh mar phrìomh neach-nuadhachaidh sa ghnìomhachas.

