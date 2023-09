Bidh comharran Qualcomm a’ dèiligeadh ri Apple airson chips 5G gu 2026

Tha Qualcomm air ainmeachadh gu bheil iad air ainm a chuir ri aonta le Apple gus chips 5G a sholarachadh gu co-dhiù 2026. Tha an t-aonta a’ leudachadh dàimh fhada eadar an dà chompanaidh agus a’ daingneachadh suidheachadh Qualcomm mar phrìomh dhealbhaiche chips modem airson innealan fòn Apple.

Tha an aonta a’ tighinn aig àm nuair a tha barrachd dhùbhlain mu choinneimh Apple ann an Sìona agus a’ coimhead ris na slabhraidhean solair aca a dhaingneachadh ann an àiteachan eile. Le bhith ann an com-pàirteachas le Qualcomm, bidh Apple a’ dèanamh cinnteach à solar seasmhach de chips 5G airson na fònaichean aige, a dh’ aindeoin na planaichean aige gus an teicneòlas modem aige fhèin a leasachadh.

Tha an t-aonta seo a’ leudachadh farsaingeachd cùmhnant solair chip a chaidh a shoidhnigeadh roimhe ann an 2019, às deidh blàr laghail fada eadar Qualcomm agus Apple. Fon chùmhnant ùr, bheir Qualcomm seachad chips airson fònaichean Apple a thathar an dùil a leigeil ma sgaoil gach bliadhna gu 2026. Cha deach luach a’ chùmhnant fhoillseachadh, ach thathar ag ràdh gu bheil e coltach ris an aonta roimhe.

Fhad ‘s a tha Apple ag obair air an teicneòlas modem aca fhèin agus air aonad modem Intel fhaighinn ann an 2019, chan eil a’ chompanaidh air innse dè cho luath sa tha iad an dùil na sgoltagan aca fhèin a chuir an gnìomh. Tha Qualcomm den bheachd nach cleachd ach an còigeamh cuid de iPhones Apple na sgoltagan aca ro 2026, ach dh’ fhaodadh an ro-mheasadh seo a bhith glèidhidh, leis gu bheil ro-innse roimhe mu ghnìomhachas Qualcomm le Apple air dì-meas a dhèanamh air an co-obrachadh aca.

Tha an aonta cuideachd ag ath-dhearbhadh an aonta ceadachaidh peutant a chaidh a shoidhnigeadh eadar Qualcomm agus Apple ann an 2019, a tha gu bhith a’ tighinn gu crìch ann an 2025 ach faodar a leudachadh airson dà bhliadhna eile. Tha an com-pàirteachas seo deatamach don dà chompanaidh, leis gu bheil e a’ leigeil le Qualcomm a shuidheachadh a chumail mar phrìomh sholaraiche do Apple fhad ‘s a tha Apple a’ faighinn buannachd bho eòlas Qualcomm ann an dealbhadh chip modem.

