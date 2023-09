Làrach-lìn Apple Store a’ dol far loidhne air thoiseach air cur air bhog iPhone 15

Chaidh làrach-lìn Apple Store gu sealach far loidhne madainn Dimàirt, dìreach beagan uairean a thìde mus deach an iPhone 15 a chuir air bhog gu mòr. Chaidh suaicheantas Apple beòthail gorm-is-liath, a bha cuideachd co-cheangailte ri tachartas cur air bhog an iPhone 15, a thaisbeanadh còmhla ri ceangal obrach ris an t-sruth bheò.

Thathas an dùil gun nochd Ceannard Apple Tim Cook an dreach as ùire de phrìomh thoradh na companaidh aig 1f ET bho Theatar Steve Jobs aig Apple Park. Chan eil e soilleir an robh an làrach-lìn mar thoradh air an ùidh mhòr anns an iPhone 15 no a bheil Apple a ’dèanamh atharrachaidhean air a’ mhargaidh air-loidhne aige.

Thathas an dùil gun tèid an iPhone 15 a leigeil ma sgaoil air 22 Sultain, le trì modalan rim faighinn aig diofar ìrean prìsean. Tòisichidh an dreach àbhaisteach aig $799, agus bidh prìs an roghainn Pro Max aig $1,099. Is e aon atharrachadh sònraichte air an iPhone 15 gabhail ri port cosgais àbhaisteach USB-C, mar a tha an Aonadh Eòrpach ag òrdachadh. Tha an gluasad seo a’ comharrachadh imeachd bho phort cosgais Lightning seilbh Apple.

Tha fathannan timcheall air an iPhone 15 a’ toirt a-steach toirt a-steach “Putan Gnìomh,” a bheir cothrom luath do luchd-cleachdaidh air diofar ghnìomhan agus shuidheachaidhean gun a bhith a’ fuasgladh an inneal no a’ seòladh tro aplacaidean. Ged a tha mion-fhiosrachadh gann, tha eòlaichean den bheachd gum faodadh am putan seo eadar-dhealachadh a dhèanamh air an iPhone 15 Pro bho mhodalan a bh ’ann roimhe.

Mar as trice bidh Apple a’ toirt a-steach toradh ùr as t-fhoghar, agus chaidh an iPhone 14 fhoillseachadh san t-Sultain an-uiridh. Thàinig lùghdachadh beag air stoc na companaidh, a ràinig an ìre as àirde de chalpachadh margaidh de $3 trillean o chionn ghoirid, ann am malairt tràth sa mhadainn Dimàirt.

Stòran: The New York Post, MacRumors, The Associated Press