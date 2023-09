Apple gus iPhone 15 a chaidh a thogail anns na h-Innseachan a leigeil ma sgaoil air Latha Deasbaid Reic Cruinneil

Tha Apple an dùil an iPhone 15 a chuir air bhog, a thèid a chruinneachadh anns na h-Innseachan, air an latha reic cruinneil aca, a rèir stòran a tha eòlach air a ’chùis. Fhad ‘s a thèid a’ mhòr-chuid de dh'aonadan iPhone 15 a thoirt a-mach ann an Sìona fhathast, tha an gluasad seo a ’riochdachadh gluasad mòr bhon ro-innleachd a bh’ aig Apple roimhe airson a bhith a ’reic innealan dèanta Sìneach sa mhòr-chuid. Tha e cuideachd a’ soilleireachadh na comasan toraidh a tha a’ sìor fhàs anns na h-Innseachan agus a’ comharrachadh oidhirpean Apple gus a’ bheàrn eadar na h-ionadan saothrachaidh Innseanach is Sìneach aige a lughdachadh.

Thòisich Apple, a tha stèidhichte ann an Cupertino, air an iPhone 15 a dhèanamh aig factaraidh ann an Tamil Nadu, na h-Innseachan, air a’ mhìos a chaidh. Ach, dh’ fhaodadh dàil bheag tachairt mar thoradh air botail logistics ris nach robh dùil. Tha Apple air a bhith ag àrdachadh a’ chuibhreann de iPhones a chaidh a chruinneachadh anns na h-Innseachan, a’ ruighinn 7% ro dheireadh a’ Mhàirt. Tha an gluasad seo mar thoradh air brosnachaidhean ionmhais Prìomhaire nan Innseachan Narendra Modi gus saothrachadh ionadail a bhrosnachadh agus feum Apple air an riochdachadh aca iomadachadh taobh a-muigh Sìona am measg cogadh malairt na SA-Sìona.

Thathas an dùil gur e an iPhone 15 an ùrachadh as cudromaiche don inneal ann an trì bliadhna, le ùrachadh air an t-siostam camara agus pròiseasar trì-nanometer leasaichte anns na modalan Pro. Tha pàirt deatamach aig an loidhne ùr seo ann a bhith ag ath-bheothachadh reic Apple, leis gu bheil a’ chompanaidh ag aithris gun robh reic a’ crìonadh airson an treas ràithe an dèidh a chèile air sgàth iarrtas lag luchd-cleachdaidh ann am prìomh mhargaidhean leithid na SA, Sìona agus an Roinn Eòrpa.

Tha Apple cuideachd air a làthaireachd a leudachadh anns na h-Innseachan, a ’fosgladh a’ chiad stòran aige san dùthaich am-bliadhna. Tha margaidh nan Innseachan air fhaicinn mar an dà chuid cothrom reic agus mar bhunait cinneasachaidh cudromach airson innealan Apple san fhad-ùine. Anns a 'cheathramh tron ​​​​Ògmhios, dh'fhàs reic iPhone anns na h-Innseachan air fàs dà-fhigearach, a' ruighinn ìre àrd ùr.

Thathas an dùil gun tòisich solaraichean Apple eile anns na h-Innseachan, leithid Pegatron Corp agus factaraidh Wistron Corp a gheibh Tata Group a dh’ aithghearr, a’ cur ri chèile an iPhone 15 cuideachd.

Stòran: Naidheachdan Bloomberg