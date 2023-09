Bidh Apple a’ nochdadh iPhone 15 aig Tachartas “Wonderlust”.

Chùm Apple an tachartas "Wonderlust" aca o chionn ghoirid far an tug e a-steach gu h-oifigeil an iPhone 15 ris an robh dùil. Is e aon de na rudan a chaidh a chur ris an Eilean Dynamic, prìomh chamara 799 megapixel a tha a’ gealltainn dealbhan agus bhideothan àrd-inbhe.

Bha fathannan agus prothaideachadh mun iPhone 15 air a bhith a’ cuairteachadh airson mìosan ron tachartas, a’ toirt toileachas dha luchd-cleachdaidh. Leis an fhoillseachadh oifigeil, dhearbh Apple na feartan agus na teicneòlasan ùra ris am faod luchd-cleachdaidh a bhith an dùil bhon dreach as ùire den inneal suaicheanta aca.

A bharrachd air an iPhone 15, thug Apple cuideachd seachad mion-fhiosrachadh mu na modalan Apple Watch as ùire aige, an t-Sreath 9 agus Ultra 2. Tha an t-Sreath 9 gu sònraichte sònraichte leis gu bheilear ga ainmeachadh mar a’ chiad toradh gualain neo-phàirteach aig Apple, a’ taisbeanadh dealas a’ chompanaidh. gu seasmhachd.

Tha bliadhna fiosgail 2023 Apple air a bhith soirbheachail a thaobh reic, le $ 293.79 billean gu h-iomlan air a chruthachadh bho na toraidhean agus na seirbheisean aige anns a’ chiad trì chairteal. Ach, tha seo na lùghdachadh beag an taca ris an aon ùine an-uiridh nuair a thug a’ chompanaidh a-steach $304.18 billean.

Tha toirt a-steach an iPhone 15 cuideachd a’ comharrachadh atharrachadh air mar as urrainn do luchd-ceannach anns na Stàitean Aonaichte an inneal a cheannach. Tha Apple a’ gluasad a dh’ ionnsaigh luchd-giùlan gun uèir a ghearradh a-mach às a’ phròiseas ceannach, a’ toirt barrachd sùbailteachd agus smachd do luchd-ceannach air an ceannach iPhone aca.

Gu h-iomlan, sheall tachartas cur air bhog an iPhone 15 dealas Apple a thaobh ùr-ghnàthachadh agus lìbhrigeadh thoraidhean àrd-inbhe don luchd-ceannach aca. Le feartan inntinneach agus adhartasan, tha dùil gum bi an iPhone 15 na roghainn mòr-chòrdte am measg luchd-cleachdaidh.

stòran:

- Saibhreas SlateStone

- Apple Inc.