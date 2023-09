A’ toirt a-steach an iPhone 15: Am fòn cliste as ùire aig Apple

Tha Apple air am fòn cliste ùr aca fhoillseachadh gu h-oifigeil, an iPhone 15, mar phàirt den Tachartas Wonderlust aige. Tha an iPhone 15 a’ tighinn ann an dà mhodail: an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus, gach cuid le taisbeanaidhean drùidhteach 6.1-òirleach agus 6.7-òirleach, fa leth.

Is e aon de na h-atharrachaidhean as ainmeil san t-sreath iPhone 15 port USB-C a chuir ris, a leigeas le astaran cosgais nas luaithe. Tha an gluasad seo a’ tighinn mar fhreagairt do lagh ùr an Aonaidh Eòrpaich a tha ag iarraidh air a h-uile fòn cliste, clàr, agus camara USB-C a chleachdadh ro 2024. Bidh an iPhone 15 ri fhaighinn ann an tionndaidhean pinc, buidhe, uaine, gorm is dubh, le dreach caol. glainne matte air ais.

Tha grunn fheartan sònraichte aig an iPhone 15. Bidh e a’ cleachdadh scrion Super Retina XDR le teicneòlas OLED, a’ tabhann dathan beòthail agus soilleireachd as àirde suas ri 2000 nits. Tha an siostam camara a’ toirt a-steach prìomh chamara 48MP le telephoto 2x agus zoom leantainneach. A bharrachd air an sin, tha an iPhone 15 a’ toirt a-steach “Modh Portrait Auto” a leigeas le luchd-cleachdaidh dealbhan deilbh iongantach a ghlacadh gun a bhith ag atharrachadh le làimh gu Modh Portrait.

Le cumhachd bhon chip A16 Bionic, tha an iPhone 15 a’ tabhann coileanadh nas fheàrr agus bataraidh nas motha airson cleachdadh leudaichte. Is e atharrachadh mòr eile toirt a-steach an Dynamic Island, eag ann an cumadh pill a bha roimhe seo a-mhàin do na modalan Pro. Ach, tha am feart taisbeanaidh an-còmhnaidh agus ProMotion, le ìrean ùrachaidh suas ri 120Hz, fhathast a-mhàin do na modalan iPhone 15 Pro.

A bharrachd air an iPhone 15, nochd Apple cuideachd an iPhone 15 Pro. Bidh am modail Pro a’ nochdadh stuthan Ìre 5 Titanium, ga dhèanamh nas aotroime agus a’ bòstadh crìochan nas lugha. Bheir e a-steach “putan gnìomh” ùr a thèid an àite an tionndadh sàmhach fàinne clasaigeach, a’ tabhann raon de ghnìomhan gnàthaichte do luchd-cleachdaidh. Bidh an iPhone 15 Pro air a stiùireadh leis a’ chip A17, a’ nochdadh a’ chiad teicneòlas 3 nanometer agus GPU ùr le lorg ghathan luathaichte bathar-cruaidh airson gèamadh.

Leis an t-siostam camara drùidhteach aige, coileanadh nas fheàrr, agus feartan ùr-ghnàthach, tha an t-sreath iPhone 15 a’ gealltainn eòlas sònraichte air fòn cliste a lìbhrigeadh.

