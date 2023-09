Tha Apple an dùil iPhones is Toraidhean ùra fhoillseachadh aig an tachartas cur air bhog

Tha Apple an dùil an loidhne as ùire de iPhones, Apple Watches agus toraidhean eile fhoillseachadh aig tachartas cur air bhog beò Dimàirt. Tha a’ chompanaidh an dòchas gun cuidich na tairgsean ùra seo le bhith ag àrdachadh reic iPhone, a tha air a bhith a’ crìonadh airson nan trì cairteal mu dheireadh. Tha draghan mu na tha an dàn do iPhones ann an Sìona mar thoradh air teannachadh leis na SA cuideachd air droch bhuaidh a thoirt air luach margaidh Apple.

Thathas an dùil gum bi ceithir modalan anns an loidhne ùr iPhone: an iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, agus 15 Pro Max. Bidh na modalan bunaiteach, iPhone 15 agus 15 Plus, a rèir toraidhean Apple roimhe, fhad ‘s a bhios an cuideam air na modalan Pro àrd-ìre. Tha Apple ag amas air luchd-ceannach a thàladh gus barrachd a phàigheadh ​​​​airson fòn ùr leis na modalan Pro, a thathas ag aithris a thig le àrdachadh prìs $ 100 an taca ris an iPhone 12 roimhe.

Gus a’ phrìs nas àirde fhìreanachadh, bidh na modailean Pro agus Pro Max a’ nochdadh chip A17 ùr le cumhachd giollachd nas fheàrr, barrachd cuimhne, agus beatha bataraidh nas fheàrr. Bidh lionsan ùrachadh aig an Pro Max cuideachd airson comasan zoom nas fheàrr. A bharrachd air an sin, bidh oirean titanium aig na modailean sin an àite stàilinn gun staoin, a’ lughdachadh an cuideam iomlan. Is e atharrachadh sònraichte a th’ ann an “putan gnìomh” a chuir an àite an tionndadh fàinne / balbh a bhrosnaicheas grunn ghnìomhan.

Tha dùil gum brosnaich foillseachadh na iPhones ùra “sàr-chearcall beag” far am bi àireamh mhòr de luchd-cleachdaidh a’ co-dhùnadh na fònaichean sgairteil aca ùrachadh. A rèir anailisiche Wedbush Dan Ives, chan eil cairteal de luchd-cleachdaidh iPhone cruinneil Apple air na h-innealan aca ùrachadh ann an ceithir bliadhna, a’ dol thairis air tagradh Apple airson beatha trì bliadhna airson iPhones.

Fhad ‘s a tha farpaisich mar Samsung agus Google a’ toirt a-steach fònaichean fillte le scrionaichean lùbte, chan eil Apple ag atharrachadh cruth no cruth bunaiteach an iPhones aige. Ach, is e aon atharrachadh mòr a dh’ fhaodadh no nach cuir luchd-cleachdaidh fàilte air, gabhail ri port cosgais ùr. Cuiridh na iPhones as ùire port cosgais USB-C an àite port Lightning seilbh Apple gus cumail ri riaghailtean Eòrpach ùra.

Tha fiosan eile ris a bheil dùil a’ toirt a-steach dreachan ùraichte den Apple Watch, an t-Sreath 9 agus an Ultra, anns am bi astaran giullachd nas luaithe agus comasan tracadh àite nas fheàrr. A bharrachd air an sin, faodaidh Apple ùrachadh bathar-bog iOS 17 a thoirt a-steach leithid leasachaidhean fèin-cheartachaidh, app iris ùr, feart iomlaid cairt gnìomhachais didseatach, agus luchdachadh sìos mapa seòlaidh far-loidhne.

